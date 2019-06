Tischlein deck dich

Gestern wurden der „Tisch am Kliff“ vor dem Sylt Museum und die Ausstellung „Fünf im Museum“ offiziell eingeweiht

von Julia Lund

16. Juni 2019, 15:01 Uhr

Keitum | „Ich glaube, das Museum muss anbauen“, raunte eine Besucherin während der offiziellen Einweihung vom „Tisch am Kliff“ und der Ausstellung „Fünf im Museum“ am gestrigen Sonntag. Denn nach der erfolgreichen DVD-Präsentation von „Achtet darauf“ in der vergangenen Woche (wir berichteten) drängten sich erneut zahlreiche Gäste dicht an dicht ins Sylt Museum.

Der große Bronze-Tisch wurde bereits in der vergangenen Woche aufgebaut – und von Beginn an gut angenommen, wie Museumsleiter Alexander Römer berichtete: Einen Tag nach der Installation habe eine vierköpfige Gruppe ein ausgiebiges Frühstück an dem Tisch eingenommen. Und auf diese Gruppe folgte sofort die nächste. „Es ist toll zu sehen, dass sich die Menschen mit dem Tisch auseinandersetzen“, so Römer. Denn das Kunstwerk lädt nicht nur zum Verweilen ein, sondern auch ausdrücklich zum Anfassen. Mit herrlichem Ausblick über das Wattenmeer ermöglicht es dem Betrachter anhand von zehn Bronzereliefs ganz unterschiedliche Blicke auf 5000 Jahre Sylter Geschichte.

Initiiert und umgesetzt wurde das Projekt von den fünf Künstlern Edda Raspé, Hans Joachim Pohl, Ingo Kühl, Hans-Jürgen Westphal und Walter vom Hove. Jeder von ihnen gestaltete zwei ganz individuelle quadratische Motive mit Inselbezug.

Für die Ausstellung, die gestern zusammen mit dem Tisch eröffnet wurde, haben die Künstler im Sylt Museum Objekte als „Störer“ aufgestellt, die wie bei einer „Schnitzeljagd“ gefunden werden können, wie Edda Raspé in einer kurzen Einführung erklärte. Sie berichtete außerdem, dass die Künstler ihre Arbeit dem Ort schenken: „Wir haben dafür kein Geld bekommen und freuen uns einfach über die Wertschätzung.“ Und genau das, mehr Wertschätzung, wünsche sie sich auch für die anderen Kunsthandwerker in Keitum, denn „die Mieten im Ort können Kunsthandwerker nicht aufbringen“, so ihre kritischen Worte.

Im Anschluss an die Reden strömten die Gäste zahlreich in den Museumsgarten, um bei Austern, Häppchen und prickelnden Getränken, die Anja und Claas-Erik Johannsen vom Benen-Diken-Hof für diesen feierlichen Anlass sponserten, zu plaudern und und Sonne und Kunst zu genießen.