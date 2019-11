Tinnum soll vielfältiger werden

Kommunale Häuser könnten nach Ansicht des Ortsbeirates unter Reet sein / Mitglieder suchen nach neuer Ortsgestaltungssatzung

Tinnum | „Wenn die Leute Reetdach hören, dann denken viele an das typische Uthlande-Friesenhaus“, sagt Tinnums Ortsbeiratsvorsitzender Raphael Ipsen. „Es gibt aber auch ganz andere, moderne Bauformen unter Reet.“ Damit bezieht er sich auf die Überlegungen des Kommunalen Liegenschafts-Managements (KLM) der Gemeinde Sylt, am Tinnumer Ortseingang einen kommunalen Bau unter Reet zu errichten (wir berichteten). Der Tinnumer Ortsbeirat, so Ipsen, begrüße diese Pläne: „Gerade im Kampende stehen ja bereits drei bis vier Reetdachhäuser in unmittelbarer Umgebung – da macht es doch wenig Sinn, ein Hartdach danebenzusetzen.“ Ein klassisches Friesenhaus soll es ohnehin nicht werden: „Das würde das Grundstück nicht zulassen und wäre auch viel zu teuer. Moderner Wohnungsbau unter Reet wäre unsere Prämisse – sofern es finanziell darstellbar ist.“

Unterstützung erhält Ipsen von KLM-Chef Marcus Kopplin: „Bisher ging es aus meiner Sicht viel zu sehr um das Reetdach. Vordringlich geht es darum, eine andere Architektur am Orteingang von Tinnum zu realisieren: Statt Doppelhäuser ein geschlossener Baukörper, der sich besser in die Umgebung einfügt.“

Insgesamt wünscht sich Ipsen einen moderneren und innovativeren Baustil in seinem Ort. Das ist ein Grund, warum er – wie viele andere Ortsbeiratsmitglieder – die von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagene Novellierung der Ortsgestaltungssatzung abgelehnt habe: „Es ist ein sehr emotionales Thema, wenn Menschen, die in Tinnum Grundstücke haben und lange dort wohnen, vorgeschrieben wird, wo die Garage und das Gartenhäuschen stehen darf.“ Aus seiner Sicht sollte die Satzung so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich regeln: „Darum hätte es genügt, vorerst die rechtlichen Vorgaben anzupassen. Durch die vorgeschlagene Neufassung sind nun jedoch Details wie Rundungen an Gebäuden in den Fokus geraten. In der Neufassung werden zudem einige Punkte verschärft, wie zum Beispiel die Art der Bögen über Fenster und Türen.“ Eine angepasste Bau- und Dachform mag aus seiner Sicht in friesisch geprägten Orten Sinn machen, „aber nicht in Tinnum, wo es durch die verschiedenen gewachsenen Gebiete keinen prägenden Baustil gibt“.

Und wenn jemand ein kreisrundes Haus mit ovalen Fenstern und Fotovoltaikanlage auf dem Dach bauen will? „Wenn es sich in die Umgebung einfügt, warum nicht?“ Aus seiner Sicht könne eine Öffnung der Satzung auch die Wohnraumsituation entspannen: „Laut Bauordnung darf man ja im Keller oder Dachgeschoss wohnen, sofern die dafür vorgesehenen Bestimmungen erfüllt werden. Dann lasst uns doch die Ortsgestaltungssatzung so schreiben, dass die Fenster eine gewisse Größe haben dürfen, um als zweiter Rettungsweg zu dienen oder dass Abgrabungen am Keller erlaubt sind, damit man auch unten wohnen kann.“ Die Gefahr, alle Sylter könnten dadurch eine Etage tiefer ziehen, um auch die letzte Erdgeschosswohnung zu vermieten, sieht er nicht, denn „es wird momentan so viel neuer Wohnraum geschaffen, dass keiner im Keller wohnen muss, der es nicht will“. Grundsätzlich sei man sich im Ortsbeirat zu diesem Thema einig, auch wenn die Meinungen im Detail bei der Bauform auseinandergingen. In Anlehnung an „Keitum im Dialog“ möchte der Tinnumer Ortsbeirat bei der Suche nach einer neuen Ortsgestaltungssatzung gern unter Beteiligung der Öffentlichkeit zu einer Einigung kommen. An zwei Terminen sollen zunächst Ideen gesammelt und dann gewichtet werden. Der erste Schritt könne, nach Ipsens Vorstellung, zusätzlich auch als Online-Umfrage durchgeführt werden. Die fertigen Vorschläge sollen dann von einer unabhängigen Fachberatung geprüft werden, die dann Eckpunkte für eine Ortsgestaltungssatzung festlegen soll. Hohe Kosten werden bei der Aktion nicht entstehen, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende: An eventuellen Mehrkosten wollen sich einige Tinnumer, beteiligen, wenn nötig. Bereits Anfang 2020 könnte die erste öffentliche Veranstaltung stattfinden.