von ago

12. August 2019, 12:56 Uhr

Wenningstedt | Comedian Till Frey liefert in seinem Programm am Mittwoch, 14. August, um 20.15 Uhr im Kursaal³ frei erfundene, aber keinesfalls aus der Luft gegriffene Tatsachenberichte vom alltäglichen Wahnsinn eines Büroangestellten. Frey trifft den Nerv der Zeit – mal ironisch, mal scharfsinnig.

Karten gibt es für 18 Euro an allen insularen Vorverkaufsstellen, online und an der Abendkasse.