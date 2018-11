Neubau an der Keitumer Landstrasse : Tierheim Sylt feiert Dichtfest

Voraussichtlich im April kann das neue Gebäude bezogen werden

von shz.de

25. November 2018, 15:54 Uhr

„Die Feierstunde hat geschlagen, es ruht die geübte Hand. Nach harten Arbeitstagen, grüßt stolz der Richtbau nun ins Land“, mit diesem Richtspruch und selbstverständlich dem obligatorischen Schnaps segneten die Mitarbeiter der Langenhorner Zimmerei Richardsen das neue Gebäude des Sylter Tierheims.

Die Grundmauern und der Dachunterbau stehen, und der Richtkranz wehte im Wind – ein Richtfest feierten die rund 40 erschienenen Gäste und Beteiligten an diesem Tag dennoch nicht, erklärte Verena Siewert: „Ein Richtfest wird gefeiert, wenn ein Dachstuhl errichtet wurde“, so die Architektin. „Das neue Tierheimgebäude hat aber ein Flachdach. In diesem Fall feiert man ein Dichtfest, wenn es fertig abgedichtet ist.“

Bereits im Jahr 2013 hat die Architektin den Neubau entworfen. „Ursprünglich war geplant, das alte Gebäude zu erhalten und zu sanieren, es hat sich aber als zu marode herausgestellt“, erklärt sie. Kaum verwunderlich: Das ehemalige Bankgebäude stand ursprünglich bereits in Keitum und war vor rund 40 Jahren auf das jetzige Gelände des Sylter Tierheimes umgezogen, bevor es nun im Juni zum Abriss freigegeben wurde. Für den Entwurf des neuen Gebäudes hat Siewert in Absprache mit den Beteiligten ein Raumkonzept entwickelt, das sich nach den Bedürfnissen eines modernen Tierheimes richtet: Der Neubau fügt sich an das 2005 errichtete Hunde- und Katzenhaus an. Auch die Kaninchen, Meerschweinchen und anderen Nager können zukünftig ungestört ihre Möhren und Nüsse knabbern, ganz gleich wie viele Besucher sich im Tierheim aufhalten: Sie bekommen ihren eigenen, vom Besucherraum abgegrenzten Bereich. Auch an die Tierpfleger wurde gedacht: Sie haben in Zukunft ihren eigenen Bereitschaftsraum, in dem sie sich aufhalten können.

Die baubegleitende Architektin, Annette Holtz, freute sich über den zügigen Baufortschritt: „Alle beteiligten Firmen machen eine super Arbeit. Wir sind voll im Zeitplan und ich bin zuversichtlich, dass es auch weiterhin so bleibt.“ Als nächstes wird nun begonnen, die elektrischen Leitungen zu verlegen, die Anschlüsse für die Heizung zu setzen und das Dach zu decken.

Gerührt zeigten sich die Vorsitzende des Tierschutzvereines, Anne Gaedtke, und ihre Stellvertreterin Manuela Peleikis, als sie sich in ihrer Festansprache bei allen beteiligten Firmen und Ehrenamtlern herzlich bedankten: „Ohne euch hätte unser Tierheimneubau so nicht realisiert werden können.“ Sandy Hübner kann es kaum erwarten, in das neue Gebäude einzuziehen: „Wenn nichts dazwischenkommt, wird es voraussichtlich im April soweit sein“, freute sich die Tierheimleiterin. „Nach dem Abriss im Juni mussten wir viel improvisieren und auf Platz verzichten.“ Einige Tiere wurden in der Zwischenzeit beim Tierschutzbund untergebracht, um ihnen den Stress bei den Bauarbeiten zu ersparen. Glücklicherweise hatte das Tierheim in der Bauphase bis jetzt nur wenige Neuzugänge, „aber für den Notfall hätten wir auf die Hilfe anderer Tierheime zurückgreifen können.“