Thingabend in Morsum: Was hat die Fusion gebracht?

Anja Werner

12. Februar 2020, 16:23 Uhr

Morsum | Rechtliche Angelegenheiten wurden früher beim so genannten Thing geregelt. Am Petritag und an zwei weiteren Terminen kamen die Sylter zusammen, „um Rechte zu machen und um Recht zu sprechen“, wie Chronisten notierten. Die Tradition der Things lebt am Sonnabend, den 22. Februar, im östlichsten Inseldorf wieder auf: Dann laden die Morsumer Kulturfreunde zu einem Diskussionsabend mit dem Thema „Was hat die Fusion der Gemeinde Sylt im allgemeinen und Morsum im speziellen gebracht? Urteilsfindung durch das Volk.“

Im Verlauf der zweistündigen Veranstaltung sollen sowohl eine Bestandsaufnahme als auch Gestaltungsmöglichkeiten der Zukunft besprochen werden. Die Morsumer Kulturfreunde freuen sich, mit Lutz Eilrich – Ehemann der Morsumer Pastorin – einen erfahrenen Moderator gewonnen zu haben, der auf dem Podium den neuen Kreispräsidenten Manfred Uekermann, Bürgermeister Nikolas Häckel und seitens des Morsumer Ortsbeirats Lars Schmidt begrüßen wird. Daneben ist es den Morsumer Kulturfreunden ein besonderes Anliegen, dass die Zuhörer viel zu Wort kommen. Der Thingabend beginnt am Sonnabend, 22. Februar, um 18 Uhr im Muasem Hüs. Alle Interessierten sind willkommen.