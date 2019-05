Theaterabend mit der Westerländer Speeldeel

von shz.de

03. Mai 2019, 15:10 Uhr

Rantum | Die Lacher auf ihrer Seite hat in schöner Regelmäßigkeit die Westerländer Speeldeel. Am kommenden Dienstag, 7. Mai, zeigt die Theatertruppe im Rantumer Kursaal „Strohblomen“, ein Lustspiel in drei Akten nach Bernhard Fathmann. Zum Inhalt: Bürgermeister Helmut Rüther versucht der Witwe Anna Brandes ein paar Hektar Weideland abzuluchsen, weil er dort mit Hilfe eines finanzstarken Investors ein Freizeitcenter bauen will. Da mit diesem Projekt ein schöner Reibach zu machen ist, scheut Rüther vor kaum einem Mittel zurück, um das Land in die Hand zu bekommen. Aber dann beauftragt der Investor einen Gutachter, auf dem Weideland nach besonderen Pflanzen zu suchen. Und tatsächlich wird der Gutachter fündig: Strohblumen! Der muntere Theaterabend beginnt um 19.30 Uhr im Rantumer Kursaal im Strandweg 7, Karten sind bei allen Sylter Vorverkaufsstellen zum Preis von 12 Euro (Abendkasse: 14 Euro) erhältlich. Übrigens: Auch wenn die Darsteller plattdeutsch agieren, werden Urlauber keine Schwierigkeiten haben, die Handlung zu verstehen.