The Stokes – Irish Folk vom Feinsten

von shz.de

24. September 2018, 15:23 Uhr

Wunderbare Anekdoten und comedy-reifes Entertainment rund um die „grüne Insel“: Die drei Herren von „The Stokes“ (Foto) mögen es ursprünglich mit wenig poppiger Schnörkelei, möglichst keine Mainstream-Variationen für den Allerweltsgeschmack. Irish Folk in Reinform – dafür steht die Band. Wortreich, stimmgewaltig, leidenschaftlich und mit viel Gefühl. Großartige Musik mit geballtem Charme, der Sehnsüchte und Fernweh bei Folkmusikliebhaber weckt. Das alles kann man am morgigen Mittwoch, 26. September, um 20.15 Uhr im Kursaal³ genießen. Karten für 18 Euro gibt an allen Sylter Vorverkaufsstellen, im Internet und an der Abendkasse.