The Hype is real

06. März 2020, 12:31 Uhr

Wir sind eine Gesellschaft, die es braucht, immer dem letzten Trend hinterherzurennen. Jeder will das neueste, will cool und hip sein. War Dior vor ein paar Jahren noch die Marke, die mein Papa ins Büro anzog, rennen jetzt die coolen jungen Kids reicher Eltern damit zur Schule. Dabei wollen alle anders sein, während doch jeder gleich ist.

Natürlich ist auch die Weinwelt davon nicht befreit. Irgendwer läuft vor, alle trotten hinterher und schon ist eine neue Bewegung geboren. Die zwar jeder mitmacht, obwohl oder vielleicht auch gerade weil sie niemand versteht. Schwefelfreier Wein zum Beispiel. Klingt doch super und nebenbei so gesund. Und es ist ja momentan auch angesagt, sich gesund und nachhaltig zu ernähren. Nur gibt es da ein Problem, es existiert gar kein schwefelfreier Wein. Die Trauben, welche vom Weinberg kommen, haben nämlich schon Sulfite in sich. Und die bekomme ich da nicht mehr raus. Es geht also maximal um Zuschwefelung, die kann man sein lassen. Das allerdings macht einen Wein unstabil, so dass er andere Geschmacksnoten annimmt. Welche nicht jeder mag, da sie nicht dem allgemeinen Geschmacksbild entsprechen. Zumindest nicht momentan. Aber das kann man ja durch einen Trend vielleicht noch ändern.

Süße ist auch so ein Ding. Eigentlich schmecken Weine mit einer gewissen Restaromatik nämlich schon ganz geil. Dürfen wir in Deutschland nur nicht mehr trinken, weil uns über Jahre eingeredet wurde, dass Süße für schlechte Qualität stehe. Es gab tatsächlich mal eine Welle an richtigen fiesem Fusel, der als süßer Wein abgefüllt wurde. Das ist aber so lange her, da existierte die aktuelle Generation an Winzern gerade mal in der Familienplanung ihrer Eltern. Davon lässt sich das Herdentier Mensch allerdings nicht beeindrucken und somit ist des Deutschen liebste Weinbestellung: „Ein schöner trockener Weißwein, bitte.“ Dabei spielt es gar keine Rolle, dass restsüß mittlerweile auch qualitativ high-end sein kann, besser zur asiatischen Küche (auch ein Trend) passt oder vielen Trinkern tatsächlich besser schmeckt, wenn sie ihn denn mal probieren.

Jetzt haben wir wieder einen Hype. Alle sprechen drüber, über diesen exotischen Virus aus China. Die angesagten Accessoires sind Desinfektionsmittel und Mundschutz. Obwohl bei weitem nicht so verbreitet wie die Grippe und nicht annähernd so tödlich wie Fahrradfahren, haben alle Angst. Kann ja auch jeder machen, wie er will. Wo der Trend allerdings aufhört, Spaß zu machen, ist die Tatsache, dass vor lauter Panik Restaurant-Reservierungen abgesagt werden und man sich nicht mehr in die Innenstädte traut. Sowas kann Jungunternehmern das Genick brechen. Bei uns auf Sylt hat sich dieser Trend Gott sei Dank noch nicht durchgesetzt, was mich sehr stolz macht. Denn wann immer Trends auf Angst und Panik basieren und Aufgeklärtheit ausgeschaltet wird, passiert leider nichts Gutes. Da sind die Schwefel-Phobiker noch das kleinste Problem.





