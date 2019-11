Volkstrauertag Sylt : Termine zum Volkstrauertag in den Sylter Gemeinden

In den Sylter Gemeinden wird am Sonntag an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert.

Avatar_shz von sr

14. November 2019, 17:28 Uhr

Sylt | Am Volkstrauertag am kommenden Sonntag wird auch in den Sylter Gemeinden der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht.

In Westerland findet die Gedenkstunde ab 11.30 Uhr in der Gedenkstätte „Am Friedrichshain“ im Wenningstedter Weg statt. Ansprachen halten Bürgermeister Nikolas Häckel, Bürgervorsteher Peter Schnittgard und Pastor Simon Ulrich. Es spielt der Westerländer Musikverein.

In Keitum treffen sich die Teilnehmer nach dem Gottesdienst in St. Severin (10 Uhr) um 11.15 Uhr am Ehrenmal hinter dem Altfriesischen Haus. Es sprechen Pastorin Susanne Zingel und die Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver. Die Konfirmanden legen Kränze nieder.

In Morsum beginnt die Gedenkstunde bereits um 9.45 Uhr am Ehrenmal auf dem Morsumer Friedhof. Mathias Lauritzen hält die Rede. Auch hier sorgt der Westerländer Musikverein für die Begleitung. Daran schließt sich der Gottesdienst an.

In Tinnum treffen sich die Teilnehmer um 10.15 Uhr am Gemeindehaus und gehen dann gemeinsam zum Ehrenmal am Kampende (10.30 Uhr). Es sprechen die Ortsbeiratsmitglieder Jörn Steen Petersen und Ingo Pohl. Auch hier ist der Westerländer Musikverein im Einsatz.

In Archsum und Rantum gibt es keine Veranstaltung zum Volkstrauertag.

In List beginnt der Volkstrauertag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Gegen 11 Uhr versammeln sich die Teilnehmer am Ehrenmal auf dem Friedhof. Es sprechen Pastorin Petra Hansen und Bürgermeister Ronald Benck, Konfirmanden lesen einen Text zum Frieden.

In Wenningstedt sind um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Friesenkapelle und um 11.15 Uhr eine Gedenkstunde auf dem Ehrenfriedhof geplant. Unter anderem spricht Pastor Jochim Hartung. Für die Begleitung sorgt der Norddörfer Musikverein.

In Kampen treffen sich die Teilnehmer nach dem Gottesdienst in der Friesenkapelle um 11.45 Uhr am Ehrenmal auf dem Dorfplatzgelände. Es sprechen Pastor Jochim Hartung und Bürgermeisterin Steffi Böhm. Auch in Kampen spielt der Norddörfer Musikverein.

In Hörnum wird der Volkstrauertag um 11.30 Uhr mit einer Gedenkstunde am Ehrenmal begangen.