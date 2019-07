Tennisturnier für Jung und Alt

von ago

25. Juli 2019, 11:18 Uhr

Westerland | Der 24. SyltCup des Tennisclubs Westerland startete bereits am Dienstag, 23. Juli. Am Sonnabend, 27. Juli, von 11 bis 17 Uhr, sind dann die jugendlichen Urlaubsgästen an der Reihe, denn der KidsCup findet als Ein-Tages-Turnier auch auf der schönen Anlage im Süden Westerlands statt. Urlauber und Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich als Teilnehmer oder als Zuschauer aktiv zu beteiligen.



Anmeldungen sind im Tennisclub Westerland, Am Seedeich 38, möglich.