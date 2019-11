Tempo 50 an der Norddörfer Schule

Avatar_shz von shz.de

19. November 2019, 17:11 Uhr

Wenningstedt | Die Gemeinde Wenningstedt-Braderup ist mit ihrem Wunsch nach einer Bedarfsampel an der Landesstraße 24 auf Höhe der Norddörfer Schule gescheitert. Stattdessen wird dort aber ein Tempolimit auf 50 km/h eingerichtet, teilte Bürgermeisterin Katrin Fifeik in der Gemeinderatssitzung am Montag mit.

Ebenfalls aus dem Husumer Kreishaus kam die Nachricht, dass im nächsten Jahr die Kreisstraße 118 von Braderup nach Kampen erneuert werden soll, zusammen mit dem Radweg. Die Straßenbauer würden zwischen den Osterferien und den Sommerferien anrücken, aber ein genauer Ausführungstermin steht noch nicht fest. Katrin Fifeik betonte, dass es um eine Straßenerneuerung geht – nicht um ein „Makeup“ wie zuletzt bei der K120.