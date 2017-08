Verkehr auf Sylt : „Tempo 30 bringt gar nichts“

vergrößern 1 von 1 Foto: Boom/Nobis 1 von 1

Tempo 30 auf allen Straßen der Inselmetropole – dieser Vorschlag des Ortsbeirats (wir berichteten) sorgt für lebhafte Diskussionen auf Sylt sowie spontane Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Viele bezweifeln allerdings den konkreten Nutzen und verweisen darauf, dass die neuen „radikalen Pläne“ an der Realität völlig vorbeigingen. „Alle Konzepte bringen nichts, solange nicht die Fahrzeugmenge begrenzt wird“, schreibt User Jan-Dirk Sylt auf unserer Facebook-Seite. „Die Politik sollte endlich mal der Tatsache ins Auge schauen, dass hier zu viele Autos sind.“ In Wenningstedt gelte auch fast überall Tempo 30 und rechts vor links, postet Catrin von Pirch-Witte. „Interessiert nur kaum jemanden. Der geneigte Urlauber denkt, mit seinem Urlaub hat er sich auch das Recht erkauft, zu fahren, wie er will. Wir haben schlicht zu viele und viel zu große Autos auf der Insel. Dagegen sollte man endlich mal was tun. Ist aber unpopulär.“ Und Leene Antrick findet: „In der Saison sind die Straßen so voll, da geht es doch eh nur im Schritttempo vorwärts.“

Ähnlich äußert sich Unternehmer Dirk Bernhard Ipsen: „Tempo 30 in Westerland bringt gar nichts, würde die angespannte Verkehrssituation nicht ändern“, so der Geschäftsführer des Tinnumer Getränkehandels, dessen Mitarbeiter mit täglich neun Lkw auf der Insel unterwegs sind. „Mehr als 30 km/h sind ja gerade in der Hochsaison kaum möglich. Das Problem ist also nicht die Geschwindigkeit, sondern die Masse an Fahrzeugen.“ Auch aus Sicht der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) sollte es nicht um weniger km/h, sondern um weniger Autos auf den Straßen gehen: „Es ist ja unser erklärtes Anliegen, den Individualverkehr besonders in der Innenstadt zu vermindern“, sagt Juliane Nissen-Hünding. „Auf bestimmten Strecken, zum Beispiel der L24 vom ZOB bis Halemdüür oder auch in Richtung List, würde Tempo 30 den Busverkehr aber noch verlangsamen und damit unattraktiver machen.“ Andererseits seien mehr Tempo-30-Zonen in einigen Bereichen zum besseren Schutz von Radfahrern und Fußgängern sicher keine schlechte Idee, so die SVG-Sprecherin.

Ausdrücklich schlägt der Ortsbeirat eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometer für sämtliche Westerländer Straßen vor – nicht nur für gemeindliche, sondern auch für Kreis- und Landesstraßen. Dies jedoch zieht – unabhängig von der Frage einer grundsätzlichen Akzeptanz des Vorschlags in Bevölkerung und politischen Gremien – weitere Probleme nach sich. Denn Kreisstraßen gibt es in dem Ortsteil der Gemeinde gar keine: Die K117 aus dem Inselosten endet an der Ausfahrt der Autoverladung in Tinnum, also vor der Ortsgrenze. Bleibt nur die L24, die in der Ortsdurchfahrt Westerland in 15-monatiger Bauzeit und mit Millionenbeträgen aus Landesmitteln umfangreich saniert wurde. Aber ist auf dieser wichtigen Nord-Süd-Verbindung Tempo 30 überhaupt möglich?

„Der Wunsch nach einer, das gesamte Gemeindegebiet umfassenden Tempo 30-Zone ist unter anderem im Sinne der Verkehrssicherheit zunächst einmal naheliegend und nachvollziehbar“, erklärt Thilo Rohlfs, Staatssekretär im Verkehrsministeriums des Landes Schleswig-Holstein, auf Anfrage der Sylter Rundschau. Allerdings stünden dem die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften über Tempo 30-Zonen entgegen. Denn in der Straßenverkehrsordnung (StVO, §45, Abs. 1c) sei unter anderem eindeutig geregelt, dass sich eine solche Zonen-Anordnung weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs wie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, noch auf weitere Vorfahrtstraßen erstrecken darf. Daneben würden weitere klare Vorgaben für Tempo 30-Zonen gelten, die einzubeziehende Straßen erfüllen müssten – beispielsweise keine Kreuzungen oder Einmündungen mit Ampel, keine Fahrstreifenbegrenzungen oder keine benutzungspflichtigen Radwege. „Überdies kommen Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen nur dort in Betracht, wo der Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist“, so Rohlfs. „Diese Regelungen dienen dazu, die Belange des fließenden Verkehrs sicherzustellen. Denn irgendwo muss der Verkehr ja abgewickelt werden; dazu dienen nun einmal die Hauptverkehrsstraßen.“ Es soll gewissermaßen ein Vorrangnetz geschaffen werden, auf dem der Verkehr konzentriert abgewickelt wird, so der Staatssekretär. Damit würde auch ein nicht wünschenswertes Ausweichen von Autofahrern in Wohnnebenstraßen reduziert.

Die Einbeziehung stark frequentierter Hauptverkehrsstraßen in Tempo 30-Bereiche widerspräche überdies der Intention des Gesetzgebers, eine dem Schutz der Wohnbevölkerung sowie der Fußgänger und Fahrradfahrer dienende Zone mit einheitlichen, allgemein nachvollziehbaren Verkehrsregeln und vorhersehbarem Verkehrsverhalten zu schaffen. „Abweichungen von den Vorgaben der StVO würden sich letztlich nachteilig auf die Verkehrssicherheit auswirken und kommen daher nicht in Betracht“, sagt Rohlfs. „Es ist aus Sicht des Ministeriums schwierig, durch die Einbeziehung von Hauptverkehrsstraßen in Tempo 30-Zonen eine ‚Scheinsicherheit‘ für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen.“ Eine generelle – allerdings nicht nur für einzelne Gemeinden, sondern dann bundesweit geltende – innerörtliche Temporeduzierung wäre letztlich nur über eine Änderung der in der StVO festgelegten Höchstgeschwindigkeit für alle Kraftfahrzeuge innerhalb geschlossener Ortschaften von 50 km/h auf zum Beispiel 30 km/h zu erzielen, erklärt der Verkehrs-Staatssekretär. „Die Zuständigkeit hierfür liegt beim Bund. Dieser hat entsprechenden Bestrebungen in der Vergangenheit jedoch stets eine Absage erteilt.“

So weit die Rechtslage – aber wie geht es jetzt konkret weiter in Sachen Vorstoß Tempo 30 in ganz Westerland? „Auf Grund der aktuellen Meinungsbildung und Beschlusslage werden wir erst aktiv, wenn der Hauptausschuss diese Empfehlung des Ortsbeirats tatsächlich dem Verkehrsausschuss zuweist und dieser dies vor dem Vorliegen eines beschlossenen Verkehrskonzeptes als Prüfauftrag beschließt“, sagte Bürgermeister Nikolas Häckel auf Anfrage der Sylter Rundschau. „Denkbar wäre es, diese Idee im Rahmen des Verkehrskonzeptes zu durchdenken.“





von Pierre Boom

erstellt am 28.Aug.2017 | 22:20 Uhr