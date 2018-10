Wetter auf Sylt : Temperatur-Rekord im Oktober

Mit 19,1 Grad Celsius in List wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 1978 eingestellt.

von Julia Nieß

14. Oktober 2018, 16:13 Uhr

Badehose statt Friesennerz, Bikini statt Gummistiefel: Am Wochenende zeigte sich der Oktober auf Sylt von seiner sonnigsten und wärmsten Seite. In Scharen strömten die Menschen an die Strände der Insel und genossen die Sonne und die milden Temperaturen. Der ein oder andere wagte sich sogar bei 14 Grad Wassertemperatur für ein kurzes Bad in die Nordsee.

In ganz Schleswig-Holstein wurden am Wochenende Temperatur-Rekorde gebrochen (siehe auch Seite 5). In Grambek im Herzogtum Lauenburg kletterte das Thermometer sogar auf 27,3 Grad Celsius. „Das erleben wir manchmal sogar den ganzen Sommer nicht“, sagt Diplom-Meteorologin Claudia Kahl von Wetterwelt in Kiel.

Auf Sylt war es am vergangenen Wochenende so warm wie seit 40 Jahren nicht mehr. Claudia Kahl erklärt: Grundsätzlich zeichnen Meteorologen die sogenannten Dekaden-Rekorde auf. Für die zweite Dekade im Oktober 2018, also vom 11. bis zum 20. Oktober, sei auf Sylt der bisher bestehende Temperatur-Rekord zwar nicht gebrochen worden, dafür wurde er aber eingestellt. „Am 12. Oktober 1978 lag die Höchsttemperatur der zweiten Oktober-Dekade bei 19,1 Grad Celsius. Exakt diese Temperatur meldete die Lister Wetterstation auch am vergangenen Sonnabend“, so die Meteorologin.

Es sei sehr ungewöhnlich, was wir gerade erleben, betont sie. „Wir haben hier eine klassische Sommer-Wetterlage, die uns auch im vergangenen Hochsommer viele schöne Sonne-Tage gebracht hat – die für den Monat Oktober aber eigentlich ungewöhnlich ist.“ Grund für die milden Temperaturen sei ein kräftiges Hoch über Osteuropa, das bis nach Deutschland reicht und die Tiefausläufer über den britischen Inseln auf Abstand hält, erklärt Claudia Kahl.

Der am Sonnabend gemessene Temperatur-Rekord sei ein Extrem, betont sie. Mit solchen Extremen müsse allerdings auch in Zukunft immer mehr gerechnet werden. „Wir befinden uns mitten im Klimawandel und solch eine Wetterlage im Oktober ist sicherlich ein Anzeichen dafür“, sagt sie. Zwar würde man an dem Rekord von 1978 sehen, dass es auch in der Vergangenheit warme Oktober gegeben hat, „dieses Jahr ist es dennoch sehr ungewöhnlich und die Wärme sicherlich ein Fußabdruck vom Klimawandel“.

Am heutigen Montag bleibt es nach Angaben der Meteorologin bei 18 Grad Celsius zunächst sonnig und mild. „Erste Wolkenfelder werden die Insel aber im Laufe des Nachmittags erreichen“, so Kahl. Zum Abend und zur Nacht sollen sich erste Schauer entwickeln.

Am Dienstag erwartet sie auf Sylt einen weiteren freundlichen Tag. „Allerdings wird es bei 17 Grad etwas kühler“, so die Meteorologin. Am Donnerstag erwarten sie schließlich einen leichten Wechsel der Wetterlage: „Mit aufkommendem Nordwind kommt dann kühlere Luft zu uns und es wird herbstlicher und windiger.“