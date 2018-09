Team Sylt: Wieder erfolgreich!

von shz.de

17. September 2018, 14:51 Uhr

Derzeit werden Siege zur Normalität – könnte man aus Sicht der Team-Sylt-Fußballer sagen. Und als Momentaufnahme ist diese Aussage von Jugendobmann Kolle von Böhlen auch durchaus richtig: „Erstens ist dieser Umstand der tollen Trainingsarbeit und dem Zusammenhalt in allen Mannschaften zuzuschreiben. Zweitens ist auch immer etwas Glück dabei, enge Spiele zu gewinnen. Damit will ich drittens sagen: Es können auch ganz schnell wieder andere Ergebnisse ‚eingefahren‘ werden. Allerdings steigern solch positive Ergebnisse natürlich das Selbstvertrauen, egal, ob bei unseren Herren oder bei den Jugendkickern.“

Zu den Spielen: Die Herren gewannen ihre Auswärtspartie bei der SG Mitte II nach Toren von Martin Schill, Sascha Scheibe und Kapitän Niels Dassler hochverdient mit 3:1. „Eine souveräne Vorstellung der Männer. Bei dem Spielverlauf zu wenig eigene Tore, aber die fallen dann hoffentlich am kommenden Samstag.“ so Interimstrainer Matthias Classen. Ab 14 Uhr ist dann der TSV Süderlügum II im Sportzentrum Tinnum zu Gast.

Die B-Jugend spielte in Enge-Sande bei der SG Nordfriesland II und brachte einen 9:1-Auswärtssieg mit nach Haus. Die Torschützen: 5x Niklas Bierkandt, 4x Niels-Lasse Bunn und Danny Christiansen. Nach bisher nur zwei Spielen in der Kreisliga NF steht nun schon die Ferienpause an. Eigentlich sehr schade, bei dem Lauf...

Die C-Jugend macht Woche für Woche durch gute Spiele auf sich aufmerksam, um am Spielende wieder mit leeren Händen da zu stehen. „Die Männer belohnen sich derzeit einfach nicht. Spielen einen guten Ball, wie auch beim 2:3 gegen die SG Mitte. Da wurde allein in der zweiten Hälfte fünf Mal das Gebälk getroffen! Wenn es nach den Ferien weitergeht, wird auch das nötige Glück zurückkommen!“ so der Co-Trainer Wilfried Christiansen.

Die D-Jugend hatte am Sonntag die längste Auswärtsfahrt zu bewältigen. Es ging nach Tönning zur SG Eiderstedt. Und die Fahrt war erfolgreich: 6:1 lautete das Endergebnis aus Sicht der Sylter. Noch vor den Ferien geht es mit einem Heimspiel weiter: Am Mittwoch ab 18 Uhr ist im Sportzentrum Tinnum die SG Ladelund/Achtrup/Leck zu Gast. Und wieder wollen die Mannen von Trainer Kai Masekowsky viele Tore erzielen. Bleibt die E-Jugend: Beim 3:1 gegen RW Niebüll konnte man, auch windbedingt, zwei völlig verschiedene Hälften beobachten. Halbzeit eins wurde mit Windunterstützung von den Gästen bestimmt – 1:0 für Niebüll zum Pausentee. Dann ein Sturmlauf der Sylter Kicker, der mit insgesamt drei Toren belohnt wurde. Auch für die jungen Teamler geht es nun in die lange Ferienpause.