Team Sylt: Heiter bis wolkig

von shz.de

12. August 2019, 12:32 Uhr

Sylt | Verschiedener hätte der Auftakt nicht sein können: Die II. Herren wollte zu Saisonbeginn gegen Wyk II eigentlich den ersten Sieg einfahren – das Gegenteil war der Fall: Zu viele vergebene Torchancen waren der Grund.

Da nutzte die 90-minütige Spielüberlegenheit herzlich wenig, das Föhrer Tor blieb bis auf eine Ausnahme (Spielertrainer Uwe Glindmeier zum 1:0 nach 20 Minuten) vernagelt. Auch den Treffer zum 2:4 erzielten die Gäste per Eigentor. Und zwischendrin bei fünf Torschüssen ihre vier eigenen Treffer.

Effizienz wollen beide Sylter Herrenteams dann am kommenden Wochenende beweisen: Team Sylt I hat dann am Samstag ab 16 Uhr zum ersten Saisonspiel die SG Nordau III am Sportzentrum in Tinnum zu Gast.

Die „Zweite“ will es am Sonntag in Niebüll bei der dortigen „Zweiten“ besser machen.

Umso erfolgreicher und unerwarteter war der Saisoneinstieg für die A-Jugend. In der ersten Runde des Kreispokals war das Team des Jugendfördervereins Nordfriesland zu Gast. Ein Verbund von 13 nordfriesischen Vereinen, welche damit spielstärkere Teams in der ländlichen Fläche installieren wollen. Nachteil dabei: Die Zahl der spielenden Mannschaften geht immer weiter zurück. In Flächenkreis Nordfriesland spielen in dieser Saison nur noch acht A-Jugend-Teams.

Bei der personellen Zusammenstellung der Teams war klar: Die Sylter Jungens hatten nur eine kleine Außenseiterchance. Diese wurde dann allerdings eindrucksvoll genutzt.

Am Ende stand ein hochverdienter 4:1-Sieg gegen den Landesligisten. Die Tore erzielten dabei Luke Hüls, Finn-Lasse Bunn und Colin Söllner.

Am kommenden Samstag geht es für die Jungens im ersten Meisterschaftsspiel der Saison gegen den Inselnachbarn, den FSV Wyk. Gespielt wird auf der Nachbarinsel.