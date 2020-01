Team Sylt: Futsal-Turniere der jungen Kicker

Die Jungs spielen Sonnabend in Tinnum, die Mädchen Sonntag in Westerland

22. Januar 2020, 17:26 Uhr

Sylt | Die jungen Kicker von Team Sylt werden am kommenden Wochenende für die Unterhaltung aller Fußball-Fans auf der Insel sorgen.

Am kommenden Sonnabend, 25. Januar, lädt die D2-Jugend von Team Sylt zur zweiten Auflage des Futsal-Wintercups. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr werden diesmal sechs Mannschaften um den Turniersieg kämpfen: der 1. FC Wittbek, die SG Leck/Achtrup/ Ladelund, der TSV Rot-Weiß Niebüll, die SG Wiedingharde/Emmelsbüll und natürlich auch die zwei Inselvereine, der SC Norddörfer und Team Sylt. Gespielt wird in der Modalität alle gegen alle. Turnierbeginn ist um 10.45 Uhr in der Halle am Tinnumer Sportzentrum.

Am Sonntag, 26. Januar, geht es dann mit den D-Juniorinnen von Team Sylt und ihrer Teilnahme in der Vorrunde der Futsal-Hallenkreismeisterschaft weiter. Die Mädels der Husumer SV, die SG Goldebek/Arlewatt, die SG Langenhorn/Enge, die SG Leck/Achtrup/ Ladelund, die SG Mitte NF und Team Sylt werden, ebenfalls in der Modalität alle gegen alle, um die drei ersten Plätze in der Qualifikation für die Endrunde im Februar kämpfen. Turnierbeginn ist um 11.30 Uhr in der Halle der Gemeinschaftsschule in Westerland. Die Mannschaften und die Verantwortlichen von Team Sylt freuen sich auf ein spannendes Wochenende mit zahlreiche Zuschauern und vielen Fußball-Highlights.