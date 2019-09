Team Sylt: Erfolgreiches Wochenende

Vier Siege errungen die Mannschaften des Team Sylt am Wochenende

10. September 2019, 13:49 Uhr

Sylt | Vier Spiele – vier Siege, so lautet die Team Sylt-Bilanz für das zurückliegende Wochenende. Herausragend dabei sicherlich der Kantersieg der Herren, aber auch die Erfolgsserien Junioren-Teams sorgen für Freude.

Team Sylt I hatte am Freitagabend bei widrigsten Wetterbedingungen den TSV Stedesand zu Gast. Die Inselkicker nahmen die äußeren Umstände an, hielten den Ball am Boden und bestachen durch hohen Laufaufwand und viele gelungene Passkombinationen. Dank der Torschützen Sascha Scheibe, Kristijan Jordanov und Lance Krüger gewannen die Sylter mit 8:0.

Die A-Jugend hatte ebenfalls am Freitagabend eine mittelprächtige und eine Klasse-Halbzeit zu vermelden. In Arlewatt begann das Spiel aus Sylter Sicht denkbar schlecht: Bereits in der ersten Minute kassierte das insulare Team das 0:1. In den Minuten danach brauchte die Truppe von Trainer Achim Rohde Aufmunterung, um ins Spiel zu finden. Die aufkommende spielerische Überlegenheit fand dann in der zweiten Hälfte ihren Ausdruck als Luke Hüls, Betim Veseli und Colin Söllner die Tore zum 5:1-Auswärtssieg erzielten.

Die zweite D-Jugend gewann ihr Auswärtsspiel in Rödemis gegen die SG Rot-Blau Lagedeich mit 2:1. Michel Postert und Moritz Masekowsky erzielten die Tore zum knappen, aber verdienten Sieg, der das Team auf den zweiten Tabellenplatz „katapultiert“.

Auch die E-Jugend bleibt in dieser Saison noch ungeschlagen. Gegen die SG Drelsdorf/Dörpum gab es ein klares 5:1. Nach drei Spieltagen steht Tabellenplatz zwei in ihrer Kreisklassenstaffel zu Buche.

Das zweite Auswärtsspiel der Saison verloren die D-Mädchen mit 2:6 gegen SG LAL.