Team Sylt: Erfolgreiches D-Jugendturnier

In 15 Spielen traten am Wochenende sechs Mannschaften beim Winter-Cup-Hallenturniers vom Team Sylt gegeneinander an

28. Januar 2020, 17:06 Uhr

Westerland | Zuerst die Zahlen: Sechs Mannschaften, 15 spannende Spiele, 60 begeisterte Jugendspieler und vier Stunden ununterbrochener Jugendfußball. Das war die zweite Auflage des Winter-Cup-Hallenturniers der D2-Jugend von Team Sylt. Die Mannschaften des 1. FC Wittbek, der SG LAL, des TSV RW Niebüll, der SG Wiedingharde Emmelsbüll und des SC Norddörfer folgten der Einladung der Gastgeber und machten sich letzten Sonnabend auf den Weg in die Tinnumer Sporthalle.

Gespielt wurde in der Modalität alle gegen alle (12 Minuten Spieldauer). Die zwei Inselvereine zeigten von Beginn an ihr Können. Die SCN-Kicker gewannen ihre ersten vier Spiele und sammelten damit 12 wertvolle Punkte. Team Sylt hatte eine der jüngsten Mannschaften im Rennen. Nach drei Siegen in Folge gegen die SG LAL, den 1. FC Wittbek und die SG Wiedingharde Emmelsbüll, konnten die Team Sylt-Kicker im vierter Spiel gegen RW Niebüll einen schlechten Start nicht wieder gut machen und blieben damit bei neun Punkten aus vier Spielen.

Im letzten und entscheidenden Match des Turniers trafen dann die Inselnachbarn aufeinander und sorgten für ein absolutes Fußballhighlight und gleichzeitig für den perfekten Turnierabschluss. Team Sylt gelang nach einem fulminanten Auftakt ein Zwei-Tore-Vorsprung, der aber im Laufe des Spiels von den Norddörfern ausgeglichen werden konnte. Mit 2:2 auf der Tafel fieberte die ganze Halle der spannenden Schlussphase entgegen. Hier erzielten die Gastgeber kurz vor Schluss den Siegtreffer und standen damit am Turnierende punktgleich mit dem SC Norddörfer ganz oben im Tabellenranking.

Turniersieger wurden aufgrund des besseren Torverhältnisses die Gäste vom SC Norddörfer.



Ein gelungener Fußball-Tag





Es war ein gelungener Tag, an dem auch die F-Jugend Kicker von Team Sylt die Gelegenheit bekamen, in einer großen und sehr gut besuchten Sporthalle ein Freundschaftsspiel zu absolvieren.

Die Verantwortlichen von Team Sylt freuten sich insbesondere über die positive Rückmeldung der Gastmannschaften. Trotz langer Anreise waren sich alle einig: „Es war ein sehr schöner Fußballtag, wir kommen nächstes Jahr gerne wieder auf die Insel!“