Team Sylt: Erfolgreicher Jahresauftakt

08. Januar 2020, 16:04 Uhr

Sylt | Die D2-Jugend des Team Sylt hat am Sonnabend, 4. Januar, das erste Hallenturnier in der Winterpause gespielt. Direkt nach den Ferien machte sich die Mannschaft ohne Training auf den Weg in die Ostenfelder Sporthalle und trat gegen den SV Ramstedt, die Husumer SV, die SG Obere Arlau, die SG LAL und die zwei Mannschaften des Gastgebers FC Wittbek an. Am Ende des Turniers erlangten die Sylter Kicker den 3 Platz. Punktgleich und mit nur einem Tor mehr als die Sylter belegte der SV Ramstedt Platz 2. Sieger des Turniers wurde die zweite Mannschaft des Lokalmatadors aus Wittbek. Ein guter Start der D2-Junioren in die Hallensaison und auch eine gute Vorbereitung für das Heimturnier, das am Sonnabend, 25. Januar, am Tinnumer Sportzentrum stattfinden wird.