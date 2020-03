Sylter vereinsleben : Team Sylt: Drei Siege und ein Unfall

Gastspieler vom TSV verletzt sich beim Spiel gegen Team Sylt. A-Jugend gewinnt gegen Roter Stern Flensburg mit 5:2.

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 13:39 Uhr

Westerland/Niebüll | Drei Spiele – drei Siege: Eigentlich ein, aus Team Sylt-Sicht, sehr erfolgreicher Nachholspieltag. Wenn da nicht die schwere Verletzung eines Gäste-Spielers im Spiel der II Herren passiert wäre.

Schon am Samstag fuhr die C-Jugend von Team Sylt zum Auswärtsspiel nach Niebüll. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Inselkicker innerhalb der ersten 20 Minuten durch Toni Nagel und Enrik Ljaskaj mit 2:0 in Führung, kassierten aber durch defensive Nachlässigkeiten innerhalb von drei Minuten den 2:2-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff manifestierte sich die spielerische Überlegenheit der Sylter Jungens in weiteren drei Toren. Gideon Bredu und Enrik Ljaskaj mit zwei weiteren Treffern besorgten den 5:2-Endstand.

Am Sonntag dann der Herren-Doppelspieltag: Um 11.30 Uhr der Auftakt mit dem Match der „Zweiten“ des Team Sylt und des TSV Drelsdorf. Die Sylter wollten dem Sieg vom vergangenen Wochenende den nächsten Dreier folgen lassen. Und zwei schnelle Tore in der ersten Viertelstunde, beide erzielt durch Tsegay Fedel, ließen an dieser Absicht keine Zweifel aufkommen. Trotzdem muss die Wertung des Spiels abgewartet werden, denn in Minute 45 verletzte sich der Spieler Benjamin Otzen vom TSV Drelsdorf schwer. Ohne gegnerische Einwirkung zog er sich einen Schienenbeinbruch zu. Die Mannschaften und der gut leitende Schiedsrichter einigten sich nach langer Wartezeit auf einen Abbruch der Partie und schlagen eine Wertung mit 2:0 für das Team Sylt vor. Entscheiden wird der Kreisfußballverband.

Ab 14 Uhr dann, wieder auf dem neuen Kunstrasenplatz, das KK A-Aufsteigerduell Team Sylt – Roter Stern Flensburg. Nach einer spielstarken ersten Halbzeit führten die Sylter mit 2:0 (Tore durch Sascha Scheibe und Daniel Zass). Und die Gastgeber ließen nicht locker: Innerhalb der ersten Viertelstunde in Hälfte stellten die Teamler auf 4:0. Erzielt durch ein erzwungenes Eigentor der Flensburger und durch Kristijan Jordanov. Nachlässigkeiten im insularen Defensivverbund sorgten für ein Aufkommen der sympathischen Gäste: 4:2 stand es kurz vor Abpfiff, ehe Torjäger Sascha Scheibe zum zweiten Male traf, und damit den 5:2-Endstand herstellte!

Am kommenden Sonntag, 8. März, das von vielen Fußballfans auf der Insel herbei gesehnte Derby zwischen den Team Sylt-Kickern und dem SC Norddörfer. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr auf dem neuen, toll zu bespielenden Kunstrasenplatz am Sportzentrum in Tinnum.

Ein weiteres Heimspiel schon am Sonnabend, 7. März: Ab 13 Uhr erwartet unsere spielstarke A-Jugend die SG Nordau, ebenfalls auf dem neuen Kunstrasengeläuf.