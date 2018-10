Team Sylt: Auswärtserfolg

von shz.de

15. Oktober 2018, 14:24 Uhr

Gut erholt von der knappen Heimniederlage gegen die SG Nordau zeigte sich die Truppe um Kapitän Niels Dassler am Sonntagmittag beim Auswärtsspiel in Lindholm. Gegen die dortige „Dritte“ wurde bei bestem Fußballwetter mit 4:1 (3:1) gewonnen. Auf Grund der spielerischen Leistung auch in der Höhe verdient. Die ersten 20 Minuten hatten es besonders in sich: Vier Tore waren da schon auf dem Tableau, der Halbzeitstand war schon erzielt. Die Sylter gerieten (mal wieder) frühzeitig in Rückstand. Schon in Minute vier schlug es ein. Aber der Ausgleich fiel schnell, sinnigerweise durch ein Eigentor der Gastgeber. Jonas Rose und Matthias Petersen setzten die von der ersten Minute erkennbare spielerische Überlegenheit der Inselkicker in weitere Tore um: 3:1 nach 21 Minuten. In der Folgezeit dann ein abwechslungsreiches Spiel, in dem seitens der Teamler zu viele, teils toll herausgespielte, Chancen liegen gelassen wurden. „Das müssen wir in den kommenden Spielen deutlich verbessern“, so Trainer Uwe Glindmeier. Nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Sonntag. Ab 11.30 Uhr ist der SV Dörpum II auf dem gut gepflegten Platz am Sportzentrum in Tinnum zu Gast. Ziel des Teams: Von Tabellenplatz drei aus die Tabellenspitze im Blick behalten.