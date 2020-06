Tanzen und surfen

Ferienprogramm für Sylter Schüler findet trotz Corona statt

05. Juni 2020, 19:30 Uhr

sylt | Trotz der Corona-Pandemie plant die Gemeinde Sylt ein Ferienprojekt für Sylter Schülerinnen und Schüler. In der Zeit vom 13. bis 24. Juli will das Choreografenteam um die Kölnerin Suheyla Ferwer demnach mit Inselkindern und -jugendlichen ein neues Tanzstück entwickeln und einstudieren, wie Jugendpflege der Gemeinde und die Schulsozialarbeit am Schulzentrum Sylt mitteilen.

Dabei richtet sich das Angebot an Schülerinnen und Schüler aller Sylter Schulen von der 3. bis zur 12. Klasse. Schirmherr ist Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel. Krönender Abschluss sollen zwei Open-Air-Aufführungen in der Keitumer Arena am 1. und 2. August sein.

Für die Teilnahme am Workshop werden laut Veranstalter 25 Euro pro Person fällig. Anmeldungen sind ab sofort bis zum 26. Juni möglich. Allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Weitere Infos gibt’s bei Jugendpfleger Holger Bünte unter 04651-851216. Die Anmeldung nimmt Klara Ringele unter 0151-28934977 oder klara.ringele@gmail.com entgegen.

In der Surfschule am Brandenburger Strand finden zudem wieder Wellenreitkurse für Sylter Kinder ab der 3. und ab der 5. Klasse statt.

Die Kurse finden jeweils montags bis donnerstags in der Zeit vom 29. Juni bis 9. Juli statt und kosten pro Person 25 Euro. Surfboards und Neoprenanzüge stellt die Surfschule. Kursstart ist jeweils Montag um 10 Uhr. In den nachfolgenden Tagen werden sich die Zeiten je nach Wetter- und Wasserlage ändern.

Die Kurse für die Sylter Grundschüler finden laut Mitteilung zum ersten Mal statt. Mit einer bis eineinhalb Stunden ist die tägliche Trainingszeit nur halb so lang wie bei den größeren Kindern.

Die Anmeldung erfolgt über den Sozialen Trainingsraum oder dem Holzhaus am Schulzentrum Sylt. Mehr Information gibt es auch hier bei Holger Bünte unter der Telefonnummer 04651 -851216.