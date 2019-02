Tag der jungen Fußballer

von Anja Werner

01. Februar 2019, 16:44 Uhr

Die E-Jugend von Team Sylt (Foto) veranstaltet am morgigen Sonntag ab 10.30 Uhr ein Hallenturnier in der Sporthalle Tinnum. Vier Teams spielen in einer Doppelrunde den Turniersieger aus. Zu Gast sind die Teams des SC Norddörfer, von RW Niebüll und der SG Ladelund/Achtrup/Leck. Es wird nach den offiziellen Futsal-Regeln des DFB gespielt. Besonderer Clou: Zur Eröffnung des Spieltages und nach Abschluss der ersten Spielrunde kommen die Bambini zum Einsatz, die G-Jugend-Kicker von Team Sylt und SC Norddörfer schnuppern Wettkampfluft. Für die gastronomische Versorgung der hoffentlich zahlreichen Zuschauer ist gesorgt.