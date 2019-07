Benefizkonzert : Tabula rasa

von Anja Werner

30. Juli 2019, 11:41 Uhr

Das Benefiz-Konzert unter dem Motto „Tabula rasa“ beginnt am Mittwoch um 18 Uhr in der Keitumer Kirche. Es musizieren Fedor Rudin (Violine), Veriko Tchumburidze (Violine), Yuliia Van (Violine), Won-Ho Kim (Violine), Karolina Errera (Viola), Christoph Heesch (Violoncello), Heike Schäfer (Kontrabass), Dmitry Egorov (Altus) und Alexander Ivanov (Klavier).

Karten zu Preisen zwischen 25 und 55 Euro sind an Sylter Vorverkaufsstellen und – sofern noch Restkarten vorhanden sind – ab 17.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.