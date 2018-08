Szenische Lesung mit Axel Pape im Muasem Hüs

von shz.de

23. August 2018, 13:03 Uhr

Der bekannte Fernsehschauspieler Axel Pape (Foto, „Die Wache“, „Die Stunde der Offiziere“ u.a.) ist auf Sylt in einer neuen Rolle zu sehen: Am morgigen Sonnabend, 25. August, gestaltet er auf Einladung der Morsumer Kulturfreunde die szenische Lesung „KüstenNebel“. Pape präsentiert dem Publikum dann Geschichten, die an der Küste spielen und vom Leben handeln. Als roter Faden zieht sich ein humorvoller Blick auf Sylt und seine Galerie prominenter Gäste durch den Abend. Axel Pape liest dazu kurzweilige Geschichten von Jan Brandt und Hans-Erich Viet: Ein Leichenschmaus mit Vegetariern, der Inselurlaub eines Rentnerpaares und ein Rendezvous unter Drogeneinfluss geraten dabei außer Kontrolle und nehmen überraschende Wendungen. Die Lesung beginnt im Muasem Hüs in Morsum um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro sowie an der Abendkasse für 18 Euro erhältlich. Für Mitglieder der Morsumer Kulturfreunde ist der Eintritt frei.