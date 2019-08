von shz.de

01. August 2019, 11:34 Uhr

Kampen | Für Propagandaminister Joseph Goebbels galt Gret Palucca (1902 - 1993) als „die bedeutendste Tänzerin“ schlechthin, obwohl man sie nach den damals üblichen Rassegesetzen als „Halbjüdin“ einstufte. Wassily Kandinsky und Ernst Ludwig Kirchner malten sie; Paul Klee und Otto Dix waren Gäste ihres Hauses. Viele bezeichneten die lediglich 1,58 Meter große Künstlern als „Symbolfigur des Jahrhunderts“, durchlebte sie doch sämtliche politischen Epochen und Veränderungen des 20. Jahrhunderts in unserem Land. Selbst die poltische Wende durfte sie noch erfahren.

Das alles und noch viel mehr ist nachzulesen in dem unlängst im Leipziger Henschel Verlag erschienen Buch „Palucca – Ihr Leben Ihr Tanz“ von Ralf Stabel. Eine Biografie, die sich auszeichnet durch einen außerordentlich lebendigen, geradezu frischen Erzählstil. Das handliche, 190 Seiten umfassende Buch mag (der Sommer ist noch lange nicht vorbei) die ideale Ferienlektüre sein. Insbesondere Sylter und ihre Gäste mögen das Buch in die Hand nehmen, war Palucca doch häufig auf der nordfriesischen Insel zu Gast. Bei der Familie Diedrichsen in List wohnte sie. Im Gasthof „Königshafen“ oder in Klappholttal tanzte sie. Oder gar nack in der Einsamkeit des Ellenbogens.



Ralf Stabel widmet sich akribisch den künstlerischen Anfängen Paluccas. Er weist auf den bedeutenden Einfluss Mary Wigmans hin, um schließlich das gänzlich Eigene, Individuelle der vornehmlich in Dresden wirkenden Künstlerin aufzuzeigen. Es ist dies die „neue Kunst des Ausdruckstanzes“, die sich strikt abgrenzt vom klassischen Ballett. Das alles auch gelernt zu haben, war ihr zwar „sehr nützlich“, erfüllte sie aber nach eigenem Bekunden nicht. „Ich wollte mehr ausdrücken können“. Ein neuer Umgang mit Raum, Musik, allem Äußeren musste her. Tanz sollte nicht mehr „lieblich“ oder „hübsch“, auch nicht tänzerische „Übersetzung der Musik“ sein. Was aber dann? Palucca: „Oft bin ich überrascht über die Deutungen, die man meinen Tänzen gibt, ich selber gebe ihnen keine, sie sind für mich nichts als Tanz.“ Noch einmal gefragt: Was genau wollte sie? Palucca: „Meine Tänze haben keinen anderen Inhalt und Sinn als eben den Tanz, die natürliche Bewegung, gestaltet im Gleichklang mit der Musik.“Aus dieser Überzeugung heraus setzt sie sich ab von ihren Lehrern, gründet in Dresden ihre eigene Schule, in der sie ihren Eleven „ein Übermaß an entfesselter und losgelöster Kraft“ abverlangt. Körper, Kopf, sämtliche Gliedmaßen sollen scheinbar unabhängig voneinander agieren. Wen wundert's, dass Palucca sich am Sylter Strand oftmals und gerade mit Indianermusik bewegte.Dieses Tanzverständnis, das strikt auf Individualität und die persönliche „urwüchsige Kraft“ setzt, wird in der NS-Zeit und schließlich auch in der DDR keineswegs auf Verständnis stoßen. Kulturelle Gleichschaltung, oder parteiideologisches Gedankengut kollidieren da rasch mit Paluccas Ideen. Die Ausführungen des Autors insbesondere zu diesen Jahrzehnten schüren beim Leser geradezu das Verlangen danach, wie die Künstlerin diese Herausforderungen meisterte oder auch durchlitt. Sylt, insbesondere aber die Ostseeinsel Hiddensee werden in diesen Zeiten oft zu Rückzugsorten und Refugien. Mehr aber sei an dieser Stelle nicht verraten.