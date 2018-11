Sylts magischster Mann

Thomas van Büren Lenger verblüfft seit 38 Jahren mit seinen Zaubertricks, die er am Tisch direkt vor den Augen seiner Gäste zeigt

23. November 2018, 14:03 Uhr

Man könnte über Thomas van Büren Lenger sagen, dass er ein zauberhafter Mensch ist. Und ein Mann, der alle magisch in seinen Bann zieht. Fakt ist, dass der Hörnumer seit 38 Jahren eine besondere Gabe besitzt: Er verblüfft mit Zaubertricks. Thomas van Büren Lenger hat sich dabei auf die so genannte Close-up-Zauberei spezialisiert – statt auf der Bühne zeigt er seine Tricks am Tisch direkt vor den Augen der Gäste.

Aber auch ein versierter Zauberer lernt nie aus – und so kehrte der Sylter vor kurzem von einem Zauberkongress aus Schweden zurück, zu dem rund 300 Magier aus aller Welt anreisten. Dort erlebte van Büren Lenger Darbietungen, die selbst ihn sprachlos machten. Zu den persönlichen Highlights zählte unter anderem die Teilnahme an einem Seminar des Amerikaners Joshua Jay, „einer der besten Close-up-Zauberer überhaupt“.

In fünf Tricks weihte Jay seine Kollegen ein. Doch nur einen dieser Tricks wird van Büren Lenger seinem Publikum künftig präsentieren, denn: „Jede neue Zauberei muss sich harmonisch in mein Programm einfügen.“ Doch bevor der neue Trick gezeigt wird, steht regelmäßiges Training bevor: „Ich bin schon ein Perfektionist – ein Monat wird sicherlich ins Land gehen, bevor es perfekt sitzt.“



Wenn Zauberer unter sich sind





Weitere Tricks und Utensilien erwarb der Sylter Illusionist, der vorrangig mit Karten und Münzen fingiert, bei einer Händlermesse des Zauberkongresses. Und natürlich wurde auch fleißig gefachsimpelt – „eigentlich wurde fast nur über das Zaubern geredet, sogar beim Essen“, schmunzelt van Büren Lenger. Abschließender Höhepunkt des Kongresses war eine Gala-Show mit Top-Zauberern, deren Darbietungen zum Teil mit Standing Ovations gefeiert wurden. Mit „sehr viel Inspiration“ ging es nach drei Tagen dann wieder auf die Insel zurück.

Hier verblüfft Thomas van Büren Lenger Sylter und Sylt-Gäste regelmäßig bei Zauberdarbietungen in Rantum, Westerland und Morsum. Doch manchmal führt der Weg noch ein gutes Stück weiter – in den vergangenen Monaten wurde der sympathische Zauberprofi etwa für Auftritte bei einem Kongress der Berliner Unfallchirurgen oder einer exklusiven Privatparty in Düsseldorf gebucht.

Gern würde van Büren Lenger noch mehr auf der Insel und noch mehr in kleinen Runden zaubern. „Das hat besonderen Charme und neben den Vorführungen kann man auch einiges erzählen.“ Auftritte beispielsweise im Ambiente eines Weinkeller, wie ihn einige Sylter Hotels besitzen, wären für den Hörnumer eine interessante Perspektive.

Thomas van Büren Lenger, der seine ersten Gehversuche beim damaligen Vizepräsidenten des „Magischen Zirkels“ – der bundesweiten Vereinigung der Zauberer – unternahm und später unter anderem sogar vor der Fürstenfamilie von Monaco und Entertainer Thomas Gottschalk auftreten durfte, gibt seine Kenntnisse auch gerne weiter. Zum Beispiel bei den regelmäßigen Kursen für Kinder. „Es macht wirklich Spaß, Mädchen und Jungen gerade in unserer technisierten Zeit mal etwas anderes zu bieten – und dafür sind sie sehr dankbar.“

Mancher Nachwuchsmagier möchte es indes bei einem Kurs nicht bewenden lassen. Ein junger Wenningstedter etwa hat mit Thomas van Büren Lenger schon etliche Male trainiert. Nun freut sich der elfjährige Steppke auf Weihnachten: Als Geschenk seiner Eltern wartet unter dem Tannenbaum der Gutschein für den Besuch des nächsten Zauberkongresses in Lübeck, zu dem er sein Vorbild dann begleiten darf.