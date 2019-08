von shz.de

09. August 2019, 14:53 Uhr

SYLT | Sie kamen einst als Besatzer, doch längst sind sie Freunde der Insel geworden: Britische Soldaten, die den verdienten Ruhestand genießen, doch mit dem Eiland, auf dem sie einst stationiert waren, noch immer eng verbunden sind. Dafür haben sie im Jahr 2002 sogar eigenen eigenen Bund gegründet: Die Royal Air Force Sylt Association – kurz Syltonians –, die der Insel nach langer Zeit zunächst 2005 und nun erneut einen Besuch abstatteten.

Waren es vor 14 Jahre noch 41 Veteranen, so hatte sich die Gruppe aus Altersgründen diesmal stark dezimiert. Der fröhlichen Stimmung der Syltonians Kenneth Harper, Geoffrey Webster, Jeffrey Mellor und Roy Hicks sowie des Sylter Ehrenmitglieds Ernst Jacobsen – er verbrachte zwei Jahre in britischer Kriegsgefangenschaft – und der Frauen Doddy Bourne, Barbara Robson, Margaret Harper, Meta Coe und Ingrid Hicks tat dies freilich keinen Abbruch.

Schon 2005 hatten die ehemaligen Angehörigen der Royal Air Force, die den Sylter Flugplatz vom Kriegsende bis 1961 beschlagnahmt hatte, die Insel kaum wieder erkannt und das steigerte sich nun nochmals: "So viele Autos und Fahrradfahrer und Hunde", staunte etwa Geoffrey Webster. Auch baulich habe sich Sylt extrem gewandelt – nur einige Fassaden wie etwa die der Firma Wegst in der Friedrichstraße kamen ihnen noch bekannt vor. Immerhin, so tröstet sich Jeffrey Mellor, habe man unterwegs "a lot of pretty girls" erspäht.

Etliche Erinnerungen wurden auch am Kaffeetisch bei Doddy Bourne wach. "Mensch, was haben wir damals viel getanzt", lachte etwa Ingrid Hicks, die ihren Roy nicht mehr gehen ließ – der Soldat blieb auf Sylt. In den meisten Fällen aber war es umgekehrt. Doddy Bourne kramt eine Namensliste heraus: "Mindestens 50 Sylterinnen sind ihren Männern nach England gefolgt."

Am Sylter Strand war die Gruppe natürlich, aber nur mit den Füßen im Wasser: "Wir sind ja nicht von der Navy", lacht Kenneth Harper. Und natürlich hat man den ehemaligen Fliegerhorst besucht und war bass erstaunt, denn inzwischen wurden fast alle Gebäude abgerissen. "Zumindest standen die Hangars noch." Doch dass das alte Kino ebenfalls den Baggern zum Opfer fiel, stößt ebenso auf Unverständnis wie die Tatsache, dass es keine Feier anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Flugplatz Westerland" gab, die die Gruppe gerne besucht hätte.

Dennoch: Sylt werden sie alle in guter Erinnerung behalten. Und auch daheim ist die Insel bei vielen Syltonians etwa in Form von Fotografien an den Wänden immer gegenwärtig. Ja, sogar eine eigene Postille gibt es – regelmäßig erscheint das kleine Journal "Der Leuchtturm".

Und auch im Internet wird fleißig kommuniziert, steht Sylt natürlich im Mittelpunkt der "Syltonians"-Homepage. "Im Winter 1946 war die Insel vom Festland abgeschnitten. Das Meer war gefroren, und der Schnee lag über einen Meter hoch", erinnerte sich zum Beispiel Veteran Paddy Mc Nulty an seine Dienstzeit. "Nur mit Mühe konnten wir eine Startbahn vom Schnee frei räumen. Dann startete eine Maschine in Richtung Hörnum und warf über dem vom Rest der Insel isolierten Dorf Kartons mit Milch ab."