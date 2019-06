TSV Tinnum 66 : Syltlauf 2020: Anmeldungen ab Mitte Juni möglich

Beliebte Sportveranstaltung findet kommendes Jahr am Sonntag, 15. März, statt.

von sr

04. Juni 2019, 09:37 Uhr

Tinnum | Beim zweitgrößten Sportverein der Insel, dem TSV Tinnum 66, laufen die Vorbereitungen für den dann mittlerweile 39. Syltlauf am 15. März 2020 bereits auf Hochtouren.

Nachdem diese riesige Leichtathletikveranstaltung in diesem Jahr zum 1. Mal ohne „Gründervater“ Franz Beilmann bewältigt werden musste, haben fast alle Helfer und Sponsoren bereits ihre Zusage für weiteres Engagement gegeben.

Das Sport-Event kann also dank des enormen Arbeitseinsatz des Organisationsteams rund um den rührigen Vereinsvorstand auf der Insel gehalten werden.

Nach der traditionellen und äußerst beliebten „Nudelparty“ im Congress Centrum Sylt (CCS) am Sonnabend, wird es am 15. März 2020 um Punkt 10 Uhr in Hörnum wieder heißen: „Seid ihr reif für die Insel?“

Mit dem Startschuss werden dann bestimmt erneut über 1000 Einzel- bzw. Staffelläufer auf die exakt 33.333 Meter lange Strecke von Hörnum nach List geschickt.

Ab Mitte dieses Monats sind dann auch die Anmeldungen über ein neuentwickeltes Online-Portal möglich. Genaueres hierzu finden alle interessierten Läufer auf der Webseite des Vereins, auf der Facebookseite sowie in der überarbeiteten Ausschreibung. Jede(r), der sich anmeldet, bekommt auch eine umgehende Bestätigung per E-Mail.