Festliche Stimmung : Sylter Weihnacht mit Godewind

Die Nordfriesische Band gastiert am Freitag erstmals mit ihrem Festtagsprogramm im Kursaal³.

von shz.de

28. November 2018, 17:29 Uhr

Wenningstedt | Für viele Fans ist „Weihnachten dann, wenn Godewind aufgetreten ist“, so formulierte es einmal Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen. Folgt man dem, dann beginnt Weihnachten für die Sylter in diesem Jahr schon vor dem ersten Advent mit dem Weihnachtskonzert am morgigen Freitag um 20 Uhr im Kursaal³.

Die Weihnachtstour der beliebten Band hat seit vielen Jahren Tradition, der Tourstopp nun auf Sylt ist allerdings eine Premiere. Die Band, die sich stets neu erfindet und dabei trotzdem ihren Wurzeln treu bleibt, ist mit der Weihnachts-Akustik-Tour in ganz Norddeutschland unterwegs. „Die Godewinds nehmen die Konzertbesucher in dieser hektischen Zeit an die Hand und lassen mit leiseren Tönen den Alltag vergessen“, so Frontfrau Anja Bublitz.

Und so wird der Auftritt in Wenningstedt auch den Charme und das Flair eines Unplugged-Konzertes haben: Das Publikum ist ganz nah dran – um nicht zu sagen mittendrin – und wird auf die für Godewind typische und ganz spezielle stimmungsvolle und musikalische Weihnachtsreise eingeladen. Der Kursaal³ wird dann zum Wohnzimmer.

„Dieses ganz neue und sehr persönliche Konzert wird natürlich durch die besinnlichen und fröhlichen Weihnachtslieder und Geschichten aus unserem Repertoire vieler bisheriger Weihnachts-CDs ergänzt“, kündigte die Band an. Eine stimmungsvolle Möglichkeit, um das erste Adventswochenende einzuläuten.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass öffnet um 19.30 Uhr. Die Karten gibt es für 29 Euro an allen Vorverkaufsstellen, online und an der Abendkasse.