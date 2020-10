Sylter Vermieter begrüßen Lockerungen

Nach Aussetzung des Beherbergungsverbotes für Touristen aus Risikogebieten: Sylter Dehoga-Chef will Insel mit leichter umsetzbaren Regeln „sicher“ machen

Westerland/Schleswig | Nachdem Schleswig-Holsteins Oberverwaltungsgericht das sogenannte Beherbergungsverbot von Touristen aus inländischen Corona-Hotspots ausgesetzt hatte, zeigten sich der Dehoga und Vermieter auf Sylt grundsätzlich erleichtert. Das Gericht in Schleswig gab mit seiner Entscheidung am Freitag Eilanträgen von zwei Hotelbetreibern aus Rostock statt, die auch mehrere Häuser in Schleswig-Holstein – darunter auch auf Sylt – führen. Nach bisherigem Stand wollten sich die Spitzen der Jamaika-Koalition heute weiter mit dem Thema befassen.

„Die Entscheidung des OVG Schleswig-Holstein zur Rechtswidrigkeit des Beherbergungsverbot und dessen Begründung ist absolut nachvollziehbar“, sagte Raphael Ipsen, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sylt. Die Entscheidung entspräche genau den Anmerkungen der Betriebe, „auf welche der Dehoga Sylt im Vorfeld mit hingewiesen hatte“. Das Gericht war vor drei Tagen Entscheidungen in anderen Bundesländern gefolgt. „Die Landesregierung und der Ministerpräsident Daniel Günther, hatten mit dem Beherbergungsverbot eine richtige Idee, welche in der Praxis Lücken aufwies“, sagte Ipsen. Der Schutz der Einwohner, Mitarbeiter und Gäste auf Sylt stünde zwar an oberster Stelle. Jedoch müssen zukünftige Verordnung zur Eingrenzung der Pandemie „sinnvoll und von der Branche gut umsetzbar sein“.

Der Bezirksverband Sylt will dazu beitragen, dass Sylt eine „sichere“ Destinationen ist, sagt der Sylter Dehoga-Vorsitzende, denn nur solche können demnach zukünftig am Markt bestehen.

Dass es mit der Umsetzung der Corona-Regeln in der Praxis vielerorts hapert, bestätigt auch Claudia Kochanek, Inhaberin von „C-A Ferienwohnung Sylt GmbH“. Sie sieht das ausgesetzte Beherbergungsverbot ambivalent. „Wir freuen uns natürlich, dass das Verbot gekippt wurde“, sagt die Vermieterin zahlreicher Wohnungen und Häuser auf Sylt. Allerdings sei der finanzielle Einbruch durch dieses Beherbergungsverbot seit Anfang Oktober so massiv, dass sie nicht damit rechnet, die verpassten Umsätze bis zum Jahresende wieder reinzubekommen. „Unsere Umsätze sind jetzt von 100 Prozent auf zehn Prozent abgefallen“, sagt sie. Ihre Mitarbeiter wird sie nun erneut in Kurzarbeit schicken müssen, damit sie niemandem kündigen muss. Vor dem Beherbergungsverbot hatte sie noch damit gerechnet, wieder Reserven aufbauen zu können, die ihren Betrieb bis in das kommende Jahr retten. Das ist jetzt passé. „Die Reserven reichen lediglich für ein paar Wochen – allein die Personalkosten liegen bei mehr als 80 000 Euro pro Monat“, sagt Kochanek. Ihre Gäste – rund 80 Prozent von ihnen Stammgäste – blieben der Insel zwar verbunden, seien aber zunächst vorsichtig und blieben jetzt auch dann zu Hause, wenn sie wieder uneingeschränkt nach Sylt reisen und keinen negativen Coronatest vorlegen müssen. Neben der leisen Hoffnung, im November doch noch etwas zu verdienen, quält Kochanek auch die Angst vor der Ansteckung mit dem Covid-19-Virus. Auch wenn ihr Personal seit der Öffnung der Insel im Mai konsequent mit Maske arbeitet und im Frühstücksbereich alles serviert, damit die Gäste Abstand wahren können.

Nach der bisherigen Beherbergungsregel der Landesregierung in Kiel durften Touristen aus Gebieten mit hohen Corona-Zahlen in Deutschland - ab 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - nur dann im Norden in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Test vorlegen.

Zuletzt hatte vor rund zehn Tagen der Widerstand eines 46-jährigen Anwalts gegen das Beherbergungsverbot in Schleswig-Holstein massive Wellen auf der Insel geschlagen. Der Mann aus dem Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) war samt Familie nach Sylt gereist, obwohl das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht deren Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in diesem Bundesland abgelehnt hatte.