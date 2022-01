„Corona-Hölle“ und „Chaos“ : Sylter Unternehmer steuern gegen Imageverlust und ausbleibende Gäste

Überregionale Medien berichteten in den vergangenen Tagen vom „Corona-Chaos“ und einem Quasi-Lockdown auf der Insel. Sylter Unternehmer sind darüber verärgert, so dass sie jetzt eine eigene Kampagne gestartet haben.

14. Januar 2022, 08:36 Uhr

Überregionale Medien berichteten in den vergangenen Tagen vom „Corona-Chaos“ und einem Quasi-Lockdown auf der Insel. Sylter Unternehmer sind darüber verärgert, so dass sie jetzt eine eigene Kampagne gestartet haben.

„Corona-Hölle Sylt“, „Impfpassfälscher stürzen Sylt ins Corona-Chaos“ und „Sylt im Corona-Lockdown“ − das sind Schlagzeilen bundesweiter Medien, die derzeit die Runde machen. Sylt, die Insel der Inseln, macht die Runde als Corona-Hotspot Deutschlands. Hintergrund sind die hohen Corona-Zahlen, die seit Weihnachten auf der Insel explodiert sind.

Die Sylter Unternehmer, insbesondere diejenigen, die unmittelbar vom Tourismus leben, sind alarmiert, entsetzt und sauer. Der Verein Sylter Unternehmer (SU) mit mehr als 500 Mitgliedsunternehmen spricht von Mediendramatik − und steuert nun gemeinsam mit dem Dehoga Sylt und der Sylt Marketing GmbH mit einer eigenen Kampagne in den sozialen Medien gegen den drohenden Imageverlust und ausbleibende Gäste.

Die Botschaft lautet: Der Urlaub auf Sylt sei sicher, die Geschäfte offen, alles wie üblich. Wörtlich versichern die Unternehmer: „Die Situation erfordert natürlich einen verantwortungsvollen und den geltenden Maßnahmen entsprechenden Umgang – hier wie auch in anderen Regionen. Gleichwohl ist Urlaub auf der Insel möglich, die Einschränkungen im Angebot nicht jahreszeituntypisch oder gar dramatisch.“

Einer der führenden Kritiker der jüngsten Medienberichte ist der Sylter Immobilienunternehmer und Hotelier Ole König. Er hält das Bild von Sylt in den jüngsten Medienberichten für völlig überzeichnet. „In den Meldungen liest es sich ja fast so, als wäre die Insel im Chaos versunken. Das ist völliger Quatsch und entspricht nicht der Realität. Hier geht das Leben ganz normal weiter“, sagt König. Geradezu geschäftsschädigend sei die einseitige Berichterstattung für die Betriebe, die nicht coronabedingt geschlossen oder in vorzeitige Winterpause gegangen sind.

Hier nimmt die Sylter Rundschau Stellung zu den Vorwürfen Hier nimmt die Sylter Rundschau Stellung zu den Vorwürfen Barbara Glosemeyer, Redaktionsleiterin der Sylter Rundschau sagt zu den von Ole König geäußerten Vorwürfen: „Mir ist bewusst, dass es derzeit eine schwierige Zeit ist – besonders für alle, die direkt vom Tourismus leben.Unsere Aufgabe als Redaktion ist es aber zu sagen, was ist. Unsere Berichterstattung basiert auf Zahlen aus der offiziellen Statistik des Kreises Nordfriesland, seriöser Recherche und Nachrichten von Hotels, Restaurants, Schulen und Kitas, die aufgrund von Corona-Fällen in der Mitarbeiterschaft schließen müssen oder vorsorglich geschlossen haben. Das sind Fakten.Natürlich berichtet die Sylter Rundschau auch über gute Nachrichten wie die gute Test-Infrastruktur auf der Insel oder über die Tatsache, dass derzeit keiner der Infizierten so schwere Symptome hat, dass er oder sie im Krankenhaus stationär behandelt werden muss. Als unabhängige Tageszeitung ist es aber nicht unsere Aufgabe, die Situation auf der Insel schönzuschreiben, sondern Information und Aufklärung zu bieten. Dazu sind wir unseren Leserinnen und Lesern verpflichtet, die an der Berichterstattung über die Corona-Lage auf der Insel ein hohes und berechtigtes Interesse haben.“

Mitverantwortlich für die bundesweiten Negativ-Schlagzeilen macht der Unternehmer auch die Sylter Rundschau. Sie habe durch ihre Corona-Berichterstattung „immer wieder Öl ins Feuer gegossen“ statt positive Nachrichten zu verbreiten, zum Beispiel, dass kein Infizierter im Krankenhaus liegt und „wir eine der besten Testinfrastrukturen auf Sylt haben“.

Nach Einschätzung von Bürgermeister Nikolas Häckel bieten die aktuellen Corona-Infektionen auf Sylt schon Anlass zur Sorge, „Ich bin aber froh, dass mir nur milde Verläufe bekannt sind“, teilt er auf Facebook mit. Die Hospitalisierungsrate sei ein wichtiger Baustein zur Beurteilung der Lage und hier sei Sylt unauffällig, denn derzeit befindet sich kein Corona-Infizierter in stationärer Behandlung in der Nordsee-Klinik. Von einem „selbst erklärten Lockdown“, wie einige Medien berichtet hatten, könne nicht die Rede sein, denn zur Ehrlichkeit gehöre auch, „dass wir in der Nachsaison sind, in der viele Betriebe traditionell geschlossen haben, um Urlaub zu machen oder zu renovieren“. „Insofern gehen wir einfach achtsam mit der Lage um“, so Häckel.