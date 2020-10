Leserbriefe : Sylter über Beherbergungsverbot und Abreisestau

Hier haben unsere Leser das Wort.

20. Oktober 2020, 18:24 Uhr

Wie hohl ist das denn?





Zum Artikel „Familie aus NRW reist trotz Beherbergungsverbot nach Sylt“, Ausgabe vom 17. Oktober





Wie hohl ist das denn, a la Donald Trump??? Was für ein Signal an diejenigen, die die Landesverordnung respektieren und umsetzen? Was für ein Signal an die eigene Familie, unser Vater kann sich über alles hinwegsetzen, er findet schon eine Begründung, also kann ich (Kind) machen was ich will, er wird’s schon richten und ansonsten kann er ja klagen, er ist schließlich Anwalt.

Mein subjektives Empfinden ist, dass genau diese Zeitgenossen wie Herr Stenner dafür verantwortlich sind, dass sich die Pandemie nicht eindämmen lässt. Dass sie durch ihr borniertes, rücksichtsloses und egoistisches Verhalten ihre Mitmenschen gefährden, dass sie riskieren das Schulen und Kindergärten wieder geschlossen werden müssen, spielt keine

Rolle. Für Leute die von der Wand bis zur Tapete denken können ist die Hauptsache, sie hatten ihren Urlaub und ihren Spaß.

Abstand halten oder gar eine Maske tragen ist scheinbar für die Herren auch nur Bullshit. Wie auf dem Foto der Sylter Rundschau in der Ausgabe 243 zu sehen ist. Herr Johannsen, haben Sie es wirklich so nötig, dass Sie auf diese Einnahme nicht verzichten konnten? Also ich als Kleinvermieter, wie sicherlich viele Vermieter auf Sylt, habe etliche kostenlose Stornierungen der Mietverträge 2020 abgewickelt. Zuletzt für den Zeitraum vom 25. Oktober bis 4. November. Wobei es echt weh tut, aber zum Allgemeinwohl muss es so sein.

Das Argument, dass jemand auch woanders zu Schaden kommen kann, ist sicherlich richtig, aber jeder geht davon aus, dass er ja aufpasst und nichts passiert. Von jetzt auf gleich passiert es dann doch, ein Unfall im Straßenverkehr, beim Sport, im Haushalt oder eben eine Ansteckung mit Corona. Nur bei Herrn Stenner nicht, er weiß das, er ist schließlich Anwalt. Einfach nur peinlich.







Gottgegebener Stau?





Zum Abreisestau zwischen Hörnum und Westerland

Liebe Stau-Insassen,

auch wenn die Auswüchse des Staus aktuell durch Covid-19 nochmals verstärkt werden, ebenso wie die hochsensiblen Reaktionen der Menschen darauf, so ist der Stau durch die Autoverladung allgemein und aktuell im Besonderen im Grunde unerträglich. Für Menschen die zur Arbeit müssen und gleichermaßen für Menschen in Freizeit.

Und darüber hinaus ist der Stau nach meiner Einschätzung auch lebensgefährlich, wenn man bedenkt, dass die Reaktionszeiten der Rettungskräfte nicht mehr nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig nicht mehr garantiert werden können. Wer möchte sich ausmalen wie es wäre, wenn ein Unfall zwischen Westerland und Rantum den verbleibenden Fahrstreifen blockiert und zur gleichen Zeit ein Personenschaden in Hörnum geschieht?Wer möchte die Verantwortung dafür übernehmen? Wie reagieren Verwaltung, Politik, und Unternehmer als organisierte Strukturen? Welche Lösungen bieten die Bahnunternehmen an?

Die Verlagerung der Verladung ist sehr umstritten und eine Umsetzung würde Jahre oder Jahrzehnte dauern.

Wie machen es Andere? Gibt es funktionierenden „Fährbetrieb“ an anderen Orten? Gibt es solche Staus in Dagebüll nach Föhr? In Havneby nach List und andersherum? In Kiel nach Skandinavien? In Calais nach Dover?

Nein! Nicht in diesem Ausmaß.

Was machen die Anderen anders? Es kommt ein konsequentes Reservierungssystem zur Anwendung.

Warum soll das nicht in Niebüll und Sylt auch funktionieren? Der Stau ist nicht gottgegeben, sondern von Menschenhand gemacht.

Ein kluges und konsequent umgesetztes Reservierungssystem für die Autoverladung könnte ein schnell und kostengünstig umsetzbarer Lösungsansatz sein, bei dem eigentlich alle Sylter und Niebüller nur gewinnen können.