Friesenfest trotz Corona? : Sylter streiten um die Biike

Ortsbeiratsvorsitzende der Gemeinde Sylt kritisieren voreilige Absage.

von Ralf Henningsen

20. November 2020, 13:54 Uhr

Sylt | Werden am 21. Februar wieder die Biiken entzündet? Auf Sylt ist ein Streit darum entbrannt, ob das Nationalfest der Friesen noch stattfinden kann, wenn die Welt mit einer Pandemie kämpft. Fünf Kurdirektoren und vier der fünf Bürgermeister haben am Dienstag eine Absage empfohlen. Viel zu früh, war die vorherrschende Meinung am Donnerstag im Gemeinderat.

„Das war eine glatte sechs, wie in den vergangenen zwei Tagen mit dem Thema Biike umgegangen wurde“, polterte die Keitumer Ortsbeiratsvorsitzende Gritje Stöver (CDU). Unter den Ortsbeiratsvorsitzenden habe man sich zuvor schon darauf verständigt gehabt, die Biikefeuer kurzfristig abzusagen, falls es nötig sein sollte. Die Entscheidung sei Sache eines gesamtinsularen Gremiums aus Vertretern der Kommunalpolitik, befand Gritje Stöver. „Wir sollten jetzt noch nichts absagen, sondern uns drei oder vier Wochen vor der Biike nochmal in Ruhe zusammensetzen und sehen, was realisierbar ist.“ Dann könne man vielleicht auch eine einheitliche Lösung für die Insel finden.

Der Westerländer Ortsbeiratsvorsitzende Kay Abeling (CDU) stellte infrage, ob das Gremium am Dienstag überhaupt zur Biike-Absage berechtigt war. „Die Biike ist keine Veranstaltung der Sylt Marketing Gesellschaft oder der Unternehmer, um möglichst viele Touristen auf die Insel zu locken, sondern sie ist und bleibt eine jahrhundertealte Tradition für unsere Bevölkerung.“

Lars Schmidt (Zukunft) sah durchaus Chancen für ein Biikebrennen in Corona-Zeiten: „Ich denke, dass wir die Biiken mit Maskenpflicht und Alkoholverbot durchführen können.“ Für eine frühzeitige Absage sah er keinen Grund. Schmidt fing sich allerdings einen Rüffel vom Rantumer Ortsbeiratsvorsitzenden Frank Zahel (CDU) ein, weil er angekündigt hatte, dann stattdessen nach dem Versammlungsrecht am Biiketag an allen neun Biikeplätzen Kundgebungen anmelden zu wollen. „Ich verbitte mir, dass Du in sozialen Netzwerken für den Ortsteil Rantum zu einer Veranstaltung mit bis zu 1500 Personen aufrufst.“

Bürgervorsteher Peter Schnittgard (CDU) erklärte, die Entscheidung über die Absage einer Veranstaltung wie der Biike würde im Zweifel gar nicht auf Sylt gefällt. „Ich denke, es geht bei der Biike nicht darum, ob man will oder nicht, sondern ob man überhaupt darf. Aber ich sage auch Ja zu einer gemeinsamen Diskussion für die Biiken in der Gemeinde Sylt.“

Einen Weg, den auch Bürgermeister Nikolas Häckel mitgehen wollte. Er habe immer gesagt, er werde die Entscheidung über eine Biike-Absage nicht allein treffen, und das Thema daher mit in die Gemeindevertretung genommen. Häckels Zusage: „Ja, wir können einen eigenen Weg gehen und uns im Januar abstimmen.“



Sölring Foriining hält an Biike fest





Am Dienstag hatte sich ein 22-köpfiges Gremium aus Sylter Bürgermeistern, Polizei, Ordnungsamt, Tourismus und Unternehmern einvernehmlich für die inselweite Biike-Absage ausgesprochen. Der Kulturverein Sölring Foriining hatte daraufhin am Donnerstag angeregt, die Entscheidung über den Festtag der Friesen bis in den Februar zurückzustellen.