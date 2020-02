Sylter Strand steht unter Wasser

Avatar_shz von ago

12. Februar 2020, 12:21 Uhr

Sylt | Gegen 17 Uhr war der Munkmarscher Hafen am Montag bereits überschwemmt. Und auch an der Westseite der Insel machte das Hochwasser sich deutlich bemerkbar: Bis zu den Tetrapoden am Brandenburger Strand drangen die Wellen vor. Auch die Strandabschnitte in Wenningstedt und Kampen (Foto) waren in den letzten Tagen kaum mehr zu erkennen: Wie groß das Ausmaß der Sandabtragungen jedoch genau ist, sei noch nicht festgestellt, erklärte Hendrik Brunckhorst vom Landesbetrieb Küstenschutz. Am heutigen Mittwochnachmittag steht eine weitere Sturmflut an – erst danach, am morgigen Donnerstag, könnten bei normaler Tide die Sturmschäden an Deichen und Stränden genau erfasst werden.