Sylter Strand-Pizza

Michael Stitz

07. August 2020, 15:12 Uhr

Sylt lockt in scheinbar ungebrochenem Strom Gastronomen und Köche an, die hier goldenen Boden vermuten. Entstanden sind dadurch viele herausragende Restaurants, Bistro oder Bars, aber auch ein beständiger Wechsel von Betreibern und manches Angebot, das es nicht braucht.

Braucht Sylt eine neue Pizzeria? War mein erster Gedanke, als ich vom „Marinara“ hörte, wo es „neapolitanische Pizzen“ aus einem neapolitanischen Steinofen geben soll,, der bei 500 Grad die Pizzen in 60 Sekunden backt. Weil die Backstube nicht irgendwo liegt und nicht von irgendwem betrieben wird, fühlte ich mich aufgefordert, hinzugehen und mal eine Pizza zu probieren. Aber der Reihe nach.

Pizza gehört zu den einfachsten Gerichten der Welt, ist geradezu ein Klassiker der armen Küche. Und doch ein wahrer Leckerbissen, wenn alle Zutaten und die Zubereitung stimmen. Die mutmaßlich neapolitanische Erfindung der Pizza ist das Ergebnis von Geistesblitz und Kreativität. Mehl, Wasser, Hefe für den Teig, Tomaten, Käse und Basilikum als Belag sind alles, was es braucht, um ein geschmackliches Aha-Erlebnis zu erzeugen. Vorausgesetzt, der Pizzabäcker hat alles richtig gemacht...

Damit kommen wir nach Sylt an den Westerländer Strand auf Höhe der Nordseeklinik, wo am Strandübergang der „Marinara Beachclub“ - unsere neue Pizzeria - zu finden ist. Außer Pizzen, gut gewählten Weinen, Champagner (wir sind auf Sylt) und Limonaden reicht man noch freundliche Worte über den Tressen. Gegessen wird auf der Terrasse - die mit lauschigen Ecken in den Dünen und anderen chilligen Plätzen bei sommerlichen Temperaturen nahezu paradiesisch wirkt.

Der Mann am Ofen und hinter dem Tressen ist in der Sylter Gastronomie ein mittlerweile bekannter und wohl sehr geschätzter Koch: Bastian Falkenroth. In Düsseldorf war er mit seinem damaligen Restaurant vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet, in Westerland ist er seit knapp zwei Jahren mit seinem „Goldgelb“ zwar an einer speziellen Ecke, aber mit einem überzeugenden und wie es aussieht auch ganz erfolgreichem Konzept zu einem beliebtem Treffpunkt für viele Kollegen und Besseresser geworden. Seine lässige Art des Auftretens wirkt authentisch, seine Küche unaufgeregt, aber anspruchsvoll. Der macht nun also in Pizza - dachte ich. Macht er, aber nicht nur, denn er zerreißt sich gerade zwischen dem Goldgelb und dem Marinara. Da er dabei immer noch sehr gelassen wirkt, darf man davon ausgehen, dass er gern tut, was er gerade macht.

Bleiben wir bei seinen Pizzen. Die sind, um es klar zu sagen: Weltklasse! Dünner leicht knackiger Boden, krosser, sanft aufgeblähter Rand mit hübschen Brandflecken und aromatischen San Marzano Tomaten (aus der Dose) bilden die Basis für all das, womit dann belegt wird.

Die Pizzen hier gelingen deshalb so gut, weil der Teig aus sehr fein gemahlenem italienischen Caputo-Mehl 48 Stunden im Reifekühlschrank gehen darf, der Ofen die richtige Hitze hat und die Hand des Kochs zwar keine Pizza-Wurf-Show demonstriert, aber sichtbar weiß wie ein Pizzateig behandelt sein will, um schließlich zum erfreulichen Leckerbissen zu werden. Die Kombination aus Traumlage, Kochkönnen und Pizza-Genuss ergeben im Marinara ein neues kulinarische Kleinode auf unserer an Speisehäusern so reichen Insel.