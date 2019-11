Sylter Stollen überzeugen auch in diesem Jahr

Avatar_shz von ago

19. November 2019, 17:09 Uhr

Westerland | In der Westerländer Filiale der Nord-Ostsee-Sparkasse ging es am gestrigen Vormittag nicht ganz so ruhig zu: Die traditionelle Stollenprüfung der Bäckerinnung fand dort, wie bereits in den Vorjahren, statt. Die Prüfer Michael Isensee (links) und Paul Schulz testeten insgesamt 14 Stollen der Bäckereien Abeling, Raffelhüschen, Jessen und Niebüller Backstube – darunter nicht nur Klassiker wie Butter-, Mohn- und Marzipanstollen, sondern auch „Exoten“ wie Whisky- und Cranberry-Stollen. Sechs der Leckereien wurden mit der Note „gut“, die anderen acht mit „sehr gut“ bewertet.