E-Mobilität auf Sylt : Sylter Sonne liefert Strom für Autos

vergrößern 1 von 1 Foto: Supanz 1 von 1

Sylt als Rückzugsort, um den Akku wieder aufzutanken – für Bastian Schramm ein Motto von ganz besonderer Aktualität. Der Marketingchef von Porsche Deutschland stellte der Presse die Projekte vor, mit denen sein Unternehmen die E-Mobilität auf der Insel vorantreiben will. Und dazu gehören auch zwei Ladesäulen neben der ehemaligen Tinnumer Meierei, hinter dem im Februar eröffneten Neubau von „Porsche auf Sylt“.

An zwei Standorten in Deutschland testet der Stuttgarter Sportwagenbauer derzeit, wie die 87 Porsche-Händler künftig mit umweltschonenden Ladestationen ausgestattet werden können. In Tinnum verfügen die beiden Ladesäulen über ein Dach mit Photovoltaikanlagen (PV). Mit dem Strom, den die Solarzellen erzeugen, könnten im Laufe eines Jahres 200 Panamera-Hybrid-Fahrzeuge aufgeladen werden, hat E-Mobilitäts-Experte Christian Schöffel ausgerechnet. Deren rein elektrische Leistung betrage 50 Kilometer, so dass der erzeugte Strom für 10 000 Kilometer reichen würde. 3000 Kilowattstunden soll der „PV-Carport“ angesichts der vielen Sylter Sonnenstunden pro Jahr liefern, sobald im Carport auch der leistungsfähige Energiespeicher installiert wurde. Den Überschuss gibt der Carport ans öffentliche Stromnetz ab.

In Berlin-Adlershof wurde das Porsche-Zentrum gleich mit einer 25 Meter hohen Säule ausgestattet, die neben dem Porsche-Wappen auch so viele Solarmodule trägt, dass davon der komplette Strombedarf der Niederlassung gedeckt werden kann. Besucher können an der Ladesäule kostenlos Strom bei Porsche tanken. Dieses Pilotprojekt hat die zehnfache Stromausbeute des Tinnumer Carports. Welches Modell dann bei allen 87 Porsche-Händlern installiert wird, sollen die beiden Testinstallationen ergeben.

Wie sich die individuelle Mobilität in den nächsten Jahren verändern wird, stellte Dr. Frank Weberbauer, Leiter Mobilitätskonzepte und -infrastruktur bei Porsche, bei dem Workshop in Tinnum dar. Sylt-Marketing-Chef Moritz Luft und EVS-Chef Georg Wember erläuterten, wie sie sich die Sylter Zukunft in Bezug auf Mobilität und Ladeinfrastruktur vorstellen.

„Sylt und Porsche passen hervorragend zusammen“, eröffnete Sylt-Marketing-Chef Moritz Luft seinen Vortrag. Die Inselgröße von knapp 100 Quadratkilometern prädestiniere Sylt geradezu für das Thema Elektromobilität. Alle fünf Inselgemeinden hegten große Erwartungen an den Elektroantrieb im Autoverkehr. „Die Nachfrage erwacht, da machen wir uns keine Sorgen.“ Bei einer Einwohnerzahl von knapp 20 000 betrage die Zahl der auf Sylt registrierten Pkw 11 000, berichtete Moritz Luft. Dabei erreiche der Anteil der Elektro-Pkw derzeit gerade einmal 0,55 Prozent. Bescheiden ist auch noch die Anzahl der öffentlichen Stromladesäulen: Sieben. Bis Ende nächsten Jahres soll die Zahl auf 14 steigen. Dabei machte Moritz Luft keinen Hehl daraus, dass die Sylter Gäste nach ihrer Anreise mit Bahn oder Flugzeug ein adäquates Mobilitätsangebot erwarteten. Im Sommer seien bis zu 1000 Mietwagen auf der Insel im Einsatz.

Dass Elektrofahrzeugen eine zentrale Rolle zukommt, um die Dekarbonisierung, also die CO2-Einsparung voranzutreiben, betonte auch Georg Wember, Geschäftsführer der Energieversorgung Sylt (EVS). Nach einer Prognose des Umweltbundesamtes werde der Anteil der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Jahr 2050 über 50 Prozent liegen. Eine große Herausforderung für die Energieversorger, die nur mit einer intelligenten Steuerung in den Griff zu bekommen sei.

Im aktuellen Modellprogramm von Porsche steckt die Elektromobilität noch in den Kinderschuhen: Die fünftürigen Modelle Panamera und Cayenne sind seit sieben Jahren als E-Hybrid lieferbar – unter der Haube werkeln ein Benzinmotor und ein Elektromotor. Mittlerweile ist die Hybridtechnik wesentlich ausgefeilter, die Batterien lassen sich am Stromnetz laden (Plug in) und halten länger durch. Dabei hat Porsche im Bereich Elektroantrieb mehr als hundert Jahre Tradition: Schon der „Lohner-Porsche“ von 1899 war ein Elektromobil, und nur ein Jahr später entwickelte Ferdinand Porsche in Wien ein Hybridfahrzeug, um die mangelnde Reichweite beim Elektromobil mit einem Benzinmotor in den Griff zu bekommen. Der erste vollelektrische Porsche der Neuzeit soll „Mission E“ heißen – das Debüt des Sportwagens wird für 2019 erwartet.





Die Sylter Kunden können die Hybridtechnik bei Porsche in Tinnum noch bis zum 31. Dezember bei einer Probefahrt kennenlernen.