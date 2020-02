Wein-Kolumne "Probiert!" : Sylter Sommelier über Lammtage im Weinberg

Der Sylter Sommerlier Nils Lackner schreibt diesmal über Schafe und darüber, was die Vierbeiner mit einem guten Wein zu tun haben.

von Nils Lackner

07. Februar 2020, 13:26 Uhr

Wer bei Wein an Schafe denkt, ist entweder Koch oder Winzer. Erstere gibt es auf Sylt so einige und auch Salzwiesenlämmer sind hier nicht gerade unbekannt. In Kombination mit Rosmarin und Thymian und einem dunklen Sud werden sie an Ostern wieder unsere Tische erobern. Dazu einen eleganten Pinot Noir oder Sangiovese und schon steht einem schönen Dinner nichts mehr im Wege.

Doch Schafe können einem Wein auch gut tun, ohne als Grillfleisch an seiner Seite gereicht zu werden. In den Weinbergen sieht man sie immer häufiger als Nutztiere. Auch in einem unserer Sylter Weinberge waren sie eine Zeit lang zu sehen. Was aber genau machen die wuscheligen Tierchen eigentlich zwischen den Rebzeilen? Fressen sie die Trauben denn nicht weg?

Schafe - Ein natürlicher Schutz vor Pilzbefall

Einer der größten Feinde des Weinbaus ist der falsche Mehltau, auf lateinisch Peronospora genannt. Der Pilzbefall setzt sich besonders dort auf die Reben, wo sie nicht gut genug belüftet werden und Feuchtigkeit entsteht. Zur Vorbeugung spritzen Winzer in ihren Weinbergen Kupfersulfat. Das allerdings führt langfristig zu einer Schwermetallbelastung des Bodens.

Schafe scheinen immer hungrig zu sein und entlauben die Rebstöcke ständig. Die Trauben interessieren sie dabei gar nicht, diese sind ihnen viel zu sauer. Und auch die obere Laubdecke steht nicht auf dem Speiseplan, weil sie einfach zu weit weg ist. Gemütlich werden aber fortwährend die unteren Blätter abgenagt und somit für eine gute Lüftung gesorgt. Einen natürlicheren Schutz vor Pilzbefall gibt es wohl kaum. Nebenbei fressen die Schafe natürlich nicht nur. Alles, was reingeht, muss ja auch wieder raus. Sie sind also nebenbei noch kleine, knuddelige Humusproduzenten. Und dieser wird durch ihre Hufe auch noch direkt in den Boden eingearbeitet. Ein Rundum-Service-Paket sozusagen.

Keitumer Schafe mussten umziehen

Allerdings funktioniert das Konzept Schafe im Weinberg nicht mit jeder Rasse. Zu große Rassen oder welche, die sich auf die Hinterbeine stellen, sind eher ungeeignet. Der Superstar unter den Wingertschafen bildet die Shropshire-Rasse, welche auch in Christbaumplantagen verwendet wird. Sie sind klein und sehr auf den Boden und die untere Laubschicht fokussiert. Auch hier auf Sylt war das die bevorzugte Rasse im Keitumer Weinberg. Zumindest bis die neuen Rebstocksetzlinge gepflanzt wurden. Die hätten eine Schafherde nämlich nicht überlebt, also musste diese verlegt werden. Allerdings in ein gemütliches Zuhause und nicht zu den oben erwähnten Köchen.

