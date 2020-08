Sylter sollen an heißen Tagen Wasser sparen

Energieversorgung Sylt (EVS) arbeitet „nahezu am Rande der Leistungsfähigkeit“ / Vier Tipps zum Wasser sparen auf Sylt

Insel Sylt | Heiße Tage und viele Menschen hinterlassen Spuren auf Sylt: Weil seit mehreren Tagen Temperaturen um die 30 Grad herrschen und sich – zusätzlich zu den rund 16 000 Syltern – zahlreiche Urlauber auf der Insel tummeln, mahnen Experten jetzt dringend Trinkwasser zu sparen. Ziel ist es auf Sylt behördliche Auflagen und Wasser-Einschränkungen zu vermeiden.

„Die Trinkwasserversorgung ist nach wie vor gewährleistet, arbeitet aber stundenweise nahezu am Rande der Leistungsfähigkeit“, teilte ein Sprecher der Energieversorgung Sylt (EVS) jetzt mit. „Während an einem normalen Sommertag bei der EVS rund 10 000 Kubikmeter Trinkwasser verbraucht werden, sind es zur Zeit circa

12 500 Kubikmeter“, erläutert Klaus Kolb, Wassermeister der EVS.

Gerade zwischen 10 Uhr und 19 Uhr sei der Wasserverbrauch auf der Insel „stark erhöht“, ergänzt Wilfried Redemann, Wassermeister der Ver- und Entsorgung Norddörfer (VEN).

Weil viele Menschen in diesem Jahr auf Fernreisen verzichten und in Deutschland urlauben, ist die Insel noch voller, als ohnehin in den Sommermonaten.

Aufgrund dieser Situation, raten die Experten auf der Insel sorgsam mit Trinkwasser umzugehen, es besonders in den Spitzenverbrauchszeiten nicht zu vergeuden sowie den Verbrauch von großen Mengen zu vermeiden.

Folgende Hinweise sollten Sylter und Gäste jetzt beachten:

1. Prüfen Sie bitte, ob Friesenwälle und Gärten täglich intensiv mit Trinkwasser bewässert werden müssen. Vielleicht schalten Sie Ihre Anlagen auf einen Drei-Tagesrhythmus oder verzichten in der Hitzephase zumindest tagsüber auf eine Bewässerung. Gerade in der Mittagshitze verdunsten bis zu 90 Prozent der Wassermengen ungenutzt.

Achten Sie darüber hinaus bei der Bewässerung auf die „Durchsatzmenge ihrer Tropfschläuche“. Es ist immer wieder zu beobachten, dass Bewässerungsanlagen zu weit oder zu lange geöffnet sind und somit zu viel Trinkwasser oder genutztes Regenwasser in den Garten läuft und auf den Gehwegen verdunstet.

Bitte überprüfen Sie für sich die Möglichkeit, Wasser zur Bewässerung aus Eigenwasseranlagen oder Zisternen zu nutzen.

2. Nutzen Sie Ihr Sparpotential in Ihrem Haushalt. Lassen Sie Waschmaschinen oder Geschirrspüler nur vollbeladen laufen, am besten spät abends oder nachts.

Verzichten Sie bitte momentan auf Reinigungsarbeiten mit Trinkwasser in den Außenanlagen wie Einfahrten oder Terrassen.

3. Überdenken Sie die Befüllung von privaten Pools und Schwimmbädern. Wenn es nicht anders geht, vermeiden Sie bitte das Nachfüllen dieser Anlagen in den verbrauchsreichen Zeiten von

7 Uhr bis 20 Uhr. Die Experten empfehlen, sich lieber in der Nordsee abzukühlen.

4. Eine weitere Sparmaßnahme ist es, lieber nur kurz zu duschen und beim Einseifen den Wasserhahn abzudrehen.

„Die EVS und die VEN wenden sich mit diesen Hinweisen an alle Betriebe, Kunden und Gäste und setzen dabei auf deren umsichtiges Verhalten.“