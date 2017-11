Inselverkehr : Sylter skeptisch nach Bahn-Gipfel

vergrößern 1 von 1 Foto: Syltpicture 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 29.Nov.2017 | 04:55 Uhr

„Zweigleisigkeit“ – das neue Zauberwort von Verkehrsminister Bernd Buchholz, um alle Bahnsorgen zu vertreiben? Auf Sylt wurden die ministeriellen Bekundungen aus der Kreistagssitzung in Husum mit Skepsis aufgenommen. „Wir reden seit Mitte der 60er Jahre über ein zweites Gleis“, erinnert sich Bürgervorsteher Peter Schnittgard. Bis so ein Projekt realisiert ist, vergehen Jahrzehnte, befürchtet auch SWG-Fraktionschef Erik Kennel. „Bei uns dauert doch allein schon die Planung 20 Jahre.“

Während Minister Buchholz im Husumer Kreishaus Rede und Antwort stand, erlebte Schnittgard das Bahn-Drama aus eigener Anschauung – als Fahrgast auf der Strecke Westerland-Hamburg-Freiburg. Statt nach knapp zehn Stunden geplanter Fahrzeit sei er erst nach 13,5 Stunden im Dreiländereck angekommen – „das war eine einzige Zumutung.“ Die erste Etappe auf der Marschbahn sei plötzlich in Elmshorn beendet gewesen – ohne Vorwarnung mussten alle Passagiere aussteigen und auf einen anderen Zug zum Hamburger Hauptbahnhof warten. „Das hätte man uns doch schon viel früher mitteilen müssen“, ärgert sich das Sylter Gemeindeoberhaupt.

Die Deutsche Bahn sei für ihn nur noch eine Lachnummer, seine Glaubwürdigkeit habe das bundeseigene Unternehmen längst verspielt. „Hier ist der Kunde nicht König, sondern ein armer Bettler“, kritisiert Peter Schnittgard. Wenn es früher nichts Pünktlicheres als den Bahnverkehr gegeben habe, so gäbe es heute nichts Unzuverlässigeres. Dabei wäre der größte Wunsch der Bahnkunden recht einfach zu erfüllen, glaubt Schnittgard: „Wir wollen Aufklärung und Information, redet ehrlich zu uns!“ Ein Bahnmitarbeiter als „Kümmerer“, der für die Fahrgäste im Bahnhof ansprechbar ist, wäre schon ein großer Fortschritt.

Zwischen Niebüll und Westerland verlaufe die Bahnstrecke auf 21 Kilometern eingleisig, sagt Schnittgard. Dreiviertel dieses Abschnitts lägen zwischen Klanxbüll und Niebüll, ein Viertel auf Sylt. Nach dem Bundesverkehrswegeplan sei zumindest der Ausbau zwischen Klanxbüll und Niebüll für 2030 geplant, doch dieses Projekt müsse einen höheren Rang bekommen. Schließlich gehe es beim Bahnverkehr zwischen dem Festland und der Insel Sylt nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern um ein Stück Lebensqualität. Der Bund sei für die Daseinsvorsorge seiner Bürger verantwortlich.

Auch für Erik Kennel hätte die Strecke längst zweigleisig ausgebaut werden müssen – der Ausbau sei eine langjährige Forderung der Sylter Wählergemeinschaft (SWG). Durch zusätzliche Personen- und Autozüge sei der Abschnitt an seine Belastungsgrenze gestoßen. Eine Trassenvergabe für Autozüge an RDC hätte es gar nicht geben dürfen, für zwei Autozuganbieter sei die Marschbahn nicht geeignet. RDC werde noch Jahre brauchen, um sich problemlos in den Syltverkehr einzufügen. Der Sylt Shuttle Plus des DB-Fernverkehrs blockiere das Gleis zusätzlich. „Das ist nicht vergleichbar mit einer Trassenvergabe zwischen Hamburg und Hannover, wo vier Gleise zur Verfügung stehen.“

„Warum hat sich der Bahnverkehr in den letzten Jahren so verschlechtert?“, fragt der SWG-Fraktionsvorsitzende. Kennel vermutet eine Ursache im Kostendruck des bundeseigenen Unternehmens, das einmal an die Börse gebracht werden sollte. „Aber wenn man nur auf Wirtschaftlichkeit bedacht ist, leidet die Qualität.“ Die Kritik der Fahrgäste sei einkalkuliert, die ewigen Ausreden und leeren Worthülsen der Bahnsprecher zeigten nur eines: „Die verarschen uns!“

Das aktuelle Bahndesaster habe keineswegs erst mit den defekten Zugkupplungen der NOB-Waggons begonnen. Schon 2005, als die Nord-Ostsee-Bahn den Betrieb der Marschbahn von der Deutschen Bahn übernommen hat, habe es große Anlaufprobleme gegeben. Die Sylter hätten „NOB“ schnell als Motto „Nicht ohne Brot“ ausgelegt. Dass DB Regio den Betrieb kaum besser in den Begriff bekommt, habe er kürzlich selbst erlebt: Sein Zug stand zwar pünktlich in Hamburg-Altona bereit, musste dann aber nochmal zum Tanken und startete schließlich mit 40 Minuten Verspätung Richtung Norden. „Ein Zug ohne Sprit – das muss man sich mal in einem Flugzeug vorstellen.“

Kennels pessimistische Einschätzung: „Das Bundesland Schleswig-Holstein ist zu klein und zu schwach, um in Berlin politischen Druck ausüben zu können.“ Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Bayern hätten da eine ganz andere „Manpower“, glaubt Kennel. „Aber vielleicht macht Daniel Günther es ja besser.“

Mit „Ernüchterung“ reagierte auch der Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel auf den Husumer Bahn-Gipfel. Zumindest gäbe es von der DB Regio Ansätze für eine Stabilisierung des Bahnverkehrs. „Es heißt also wieder und weiter hoffen, dass die Ankündigungen auch wirklich Realität werden und wir eine deutliche Verbesserung der Anbindung erleben.“ Dazu gehört auch für ihn zwingend die Zweigleisigkeit: „Ein zweigleisiger Ausbau des Schienenweges wird dauerhaft die einzige Möglichkeit sein, die der täglich zu erlebenden Überlastung entgegenwirken wird.“