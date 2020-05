Sylt ist solidarisch : Sylter setzen Lichtzeichen

Über 800 Menschen symbolisierten Solidarität miteinander und den Urlaubsgästen.

03. Mai 2020, 16:19 Uhr

Die Aktion „Licht Zeichen Setzen“ am Abend des 1. Mai war eine Bekundung von Solidarität aller Insel- und Festlandsbewohner untereinander und mit ihren Urlaubsgästen. Die Initiatoren, Raphael Ipsen von Sylt und Nicole Hesse von Amrum, hatten alle Menschen dazu aufgefordert, ans Wasser zu gehen und dort Lichter zu entzünden. Die sollten ihr Anliegen in die Welt hinaus tragen.

„Alleine in Westerland waren etwas über 500 Personen am Hauptstrand und auf der Promenade“, berichtet Raphael Ipsen. „ Viele Familien, Unternehmer aller Branchen und sogar ganz vereinzelt politische Vertreter der Gemeinde Sylt.“

Auf ungefähr 600 Metern leuchteten am Strand über 300 Fackeln vom Miramar bis zur Surfschule, berichtet er weiter und ergänzt, dass die Coronabedingten Vorgaben des Mindestabstandes und des Kontaktverbotes überall eingehalten wurden.

Doch die Lichter leuchteten nicht nur in Westerland. Auch in den anderen Inselorten waren die Menschen dem Aufruf gefolgt und zeigten um 20 Uhr mit einem Licht ihre Solidarität zueinander und zu den Gästen, die momentan nicht vor Ort sein können. Viele der rund 800 Teilnehmer haben dazu ihr Foto auf den Facebook-Account „Licht-Zeichen-Setzen“ hochgeladen. Ab Montag werden sie in einer Bildergalerie zu sehen sein.

Neben den Syltern haben sich auch Menschen auf Föhr und Amrum an der Aktion beteiligt. Darüber hinaus gibt es Beiträge von Usedom, Fehmarn, Rügen, Baltrum, Norderney, Juist und Helgoland. „Aufgrund der Menge konnten wir noch gar nicht alle erfassen“, schmunzelt Raphael Ipsen, „auch aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Saarland, Berlin, Flensburg, Kiel und sogar aus Florida, der Schweiz und Südtirol sind Fotos und Videos gekommen.“

Was hat so viele Menschen motiviert, an der Aktion teilzunehmen?

„Der Zusammenhalt ist groß und die Sorgen durch die Unplanbarkeit der Situation und dessen Ende auch. Das lässt alle etwas näher zusammenrücken“, ist sich Raphael Ipsen sicher. „Das Bedürfnis, sich auf irgendeine Weise einzubringen, ein #lichtzeichensetzen zu können, sich zu beteiligen, ist überall im Land vorhanden. Wenn die Aktion zumindest den Sinn erfüllt hat, allen gemeinsam auf Distanz und über Distanzen hinweg das Gefühl des Miteinanders gegeben zu haben, ist viel erreicht worden“. www.licht-zeichen-setzen.de