Vereinsleben : Sylter Schwimmer erfolgreich

Beim Heider Herbstschwimmen erzielten die Sportler des TSV Westerland gute Ergebnisse.

von sr

19. November 2018, 17:16 Uhr

Am vergangen Sonnabend starteten acht Wettkampfschwimmer des TSV Westerland bei der 40. Auflage des Heider Herbstschwimmens. Der ausrichtende MTV Heide begrüßte über 160 Schwimmer aus elf Vereinen. Trotz der starken Konkurrenz und der ungewohnten 50-Meter-Bahn, schlugen sich die Sylter Schwimmer beachtlich und

nahmen drei Medaillen mit auf die Insel zurück. Lasse Reichardt gewann im Jahrgang 2008 in der Rücken-Dreikampfwertung (beste-

hend aus den Wettkampfstrecken 50m, 100m und 200m) die Bronzemedaille. Dabei ist hervorzuheben, dass Lasse zum ersten Mal auf einer 50-Meter-Bahn startete und auf Grund einer Armverletzung längere Zeit mit dem Training aussetzen musste. Außerdem verbesserte Lasse seine Bestzeit über 50 Meter Freistil um mehr als drei Sekunden auf nun 49,10 Sekunden.

Sophie Wronna (Jahrgang 2003) gewann ebenfalls in der Rücken-Dreikampfwertung die Bronzemedaille. Sophie schwamm alle drei Disziplinen in neuer persönlicher Bestzeit. Den vierten Platz im Freistil-Dreikampf belegte Hailey-Moreen Klusch (Jahrgang 2007). Hailey schwamm erstmalig die 50 Meter Freistil unter 40 Sekunden (38,08 Sek.). Sechste in der Freistil-Dreikampfwertung wurde Jenny Gerber (Jahrgang 2003). Außerdem schwamm Jenny über 200 Meter Freistil und 50 Meter Rücken eine neue persönliche Bestzeit. Cynthia Lüpkes (Jahrgang 2009) wurde Fünfte über 50 Meter Rücken (01:05,65 Min.) und verbesserte über 50 Meter Freistil ihre Bestzeit um mehr als 20 Sekunden (01:05,68 Min.). Im Jahrgang 2005 wurde Lana Putzler Vierte über 100 Meter Rücken. Außerdem verbesserte Lana ihre Bestzeit über 50 Meter Freistil um mehr als eine Sekunde auf nun 43,22 Sekunden. Ihre Schwester Mila wurde im Jahrgang 2009 Vierte über 100 Meter Freistil, außerdem über 50 Meter Brust, mit neuer persönlicher Bestzeit (01:02,50 Min.), Sechste.

Karolina Wahnes (Jahrgang 2009) rundete das gute Ergebnis ab. Karolina verbesserte sich über 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust jeweils um beachtliche drei Sekunden. Die dritte Medaille ging an die Freistilstaffel des TSV Westerland. In einer Zeit von 02:31,79 Minuten belegte die weibliche Freistil-Staffel den dritten Platz.

Der TSV Westerland bedankt sich Stelle bei der Kinowelt Westerland und der Peter Petersen Stiftung, Kiel, die in diesem Jahr wieder die Schwimmabteilung unterstützen. Alle Schwimmer, die in diesem Jahr ihr Freischwimmerabzeichen geschafft haben, erhalten von

der Kinowelt Westerland einen Kinogutschein. Außerdem bekommt der TSV Westerland, für jedes bestandene Freischwimmerabzeichen, aus Mitteln der Peter-Petersen Stiftung, neue Schwimmflossen.