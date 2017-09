Nach tödlichem Badeunfall : Sylter Rettungsschwimmer: „Wir wären schneller gewesen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kuck 1 von 1

Westerland | Heftige Kritik äußern Sylter Rettungsschwimmer nach dem tödlichen Badeunfall am vergangenen Donnerstag: „Es gibt an den Stränden von der Sansibar im Süden bis hoch in den Norden Westerlands nicht genug Personal, deshalb mussten wir bereits diverse Stände schließen“, beklagen sie. Das läge vor allem an den Arbeitsbedingungen: „Im Inselvergleich vergibt die Gemeinde Sylt die kürzesten Verträge, außerdem sind hier die Unterkünfte wesentlich teurer als in den Nachbargemeinden.“

Ihre Namen in der Zeitung lesen möchten die Rettungsschwimmer allerdings nicht – zu groß ist die Sorge, ihre Kritik könne für sie ein negatives Nachspiel haben. Dennoch wollen sie ihren Ärger über den Einsatz ausdrücken und damit auf bereits seit längerem bestehende Probleme aufmerksam machen.

Am 14. September war ein 59-jähriger Sylter an einem von den Rettungsschwimmern unbewachten Strandabschnitt im Süden von Westerland baden gegangen und in Not geraten. Gegen 16 Uhr riefen aufmerksame Passanten den Notruf, der Feuerwehr und Wasserrettung alarmierte. Die Hilfe kam jedoch zu spät – der Mann starb kurze Zeit später in der Nordseeklinik.

Doch nicht nur der Personalmangel macht den Rettungsschwimmern zu schaffen, auch der Ablauf des Einsatzes wird kritisiert. Die von der Leitstelle alarmierte Wasserrettung des DRK traf nach etwa 20 Minuten am Unfallort ein. „Hier hat die Informationskette absolut nicht funktioniert“, berichtet ein weiterer Rettungsschwimmer.

Besonders tragisch sei, dass nicht auch die Rettungsschwimmer am Hauptstrand, die nur wenige hundert Meter nördlich auf ihrem Turm den Einsatz beobachten konnten, alarmiert wurden. „Wir wären wesentlich schneller am Einsatzort gewesen, bekamen aber leider keinerlei Informationen und mussten daher annehmen, es handelt sich lediglich um eine Übung.“

Peter Douven, Geschäftsführer des Insel-Sylt Tourismus-Service (ISTS), der alle Rettungsschwimmer in der Gemeinde Sylt beschäftigt, erklärt auf Anfrage des sh:z, jedes Jahr mit Ende der Ferienzeit würden einige Strandabschnitte in den Außenbereichen geschlossen. „In Westerland sind das FKK 2 und Südwäldchen, in Rantum ebenfalls zwei Abschnitte.“ Dies sei aber keinesfalls dem Personalmangel geschuldet, sondern entspreche dem Vorgehen der letzten Jahre, sich auf die noch frequentierten Strandabschnitte zu konzentrieren. Zudem würden die Rettungsschwimmer regulär nach Tarif bezahlt. Auch habe das Prozedere der normalen Rettungskette entsprochen und würde bei allen Notfällen in der Regel so gehandhabt.

„Eine Alarmierung der Rettungsschwimmer erfolgt bei Einsätzen der Wasserwacht nicht, weil sie für die Bewachung ihrer eigenen Rettungsfelder verantwortlich sind und diese nicht unbewacht lassen sollten“, sagt ISTS-Chef Peter Douven, räumt allerdings ein: „In solch konkreten Notsituationen wäre eine Einzelfallabwägung aber bei Kenntnisnahme natürlich möglich.“