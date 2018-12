Kripo ermittelt : Sylter Posträuber haben wieder zugeschlagen

Filiale in der Westerländer Kjeirstraße wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage das Ziel von Kriminellen

von Ralf Henningsen

27. Dezember 2018, 16:36 Uhr

Unbekannte Täter sind über die Weihnachtstage in die Westerländer Postfiliale eingedrungen und haben rund 100 bis 150 Briefe, Pakete und Päckchen aufgerissen und geplündert. Das war schon der zweite Einbruch in die Sylter Postniederlassung in der Kjeirstraße – bereits in der Nacht zum 16. Dezember hatten dort Einbrecher ihr Unwesen getrieben. „Der Verdacht drängt sich auf, dass es die gleichen Täter waren“, erklärte gestern Christian Kartheus von der Kripo Flensburg.

Bemerkt wurde der erneute Einbruch am Donnerstagmorgen um 6.15 Uhr, als die ersten Postmitarbeiter nach den Feiertagen den Dienst antraten. Die Täter müssen die Ruhezeit seit dem 24. Dezember um 15.45 Uhr genutzt haben, um in den Versandbereich an der Rückseite des Gebäudes zu gelangen. Wie beim ersten Mal verschafften sie sich Zutritt über die Plexiglasfenster in den Rolltoren, die für Einbrecher offenbar keine große Hürde darstellen. Vermutlich wurden sie in beiden Fällen eingetreten.

Den Kripoangaben lag die Zahl der beschädigten Postsendungen zwischen 100 und 150. Ob und was im einzelnen gestohlen wurde, stand noch nicht fest. Die Sylter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 04651-70470 zu melden.

Um die Fahndung der Kripo nicht zu stören, nennt auch die Pressestelle der Deutschen Post in Hamburg keine weiteren Details über das Vorgehen der Täter und ihre Beute. Allerdings würden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt werden, kündigte Post-Pressesprecher Jens-Uwe Hogardt an.

In sozialen Online-Netzwerken war Kritik laut geworden, dass die Post Empfänger von beschädigten Sendungen nicht über den Einbruch informiert habe. „Sendungen, die beraubt wurden, werden von uns nicht zugestellt“, stellte Jens-Uwe Hogardt klar. Sie gingen zurück an den Absender, den Vertragspartner der Post. Sendungen mit beschädigter Verpackung, bei denen aber offenbar der Inhalt vollständig ist, würden mit einem speziellen Klebeband verschlossen („Nachverpackt durch die Deutsche Post“) und dem Empfänger zugestellt. Falls doch etwas fehlt, müssten die Empfänger die Sendung in ihrer Postfiliale reklamieren, um damit dem Absender die Chance auf Schadensersatz zu eröffnen. Hier gelten die Haftungsgrenzen für Pakete – Versender von einfachen Briefen und Päckchen gehen leer aus.

Post- und Paketdienste seien gesetzlich nicht dazu verpflichtet, die Empfänger auf mögliche Schäden hinzuweisen, bestätigt Julia Buchweitz von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Wer aber ein Handy erwartet und sieht, dass das Paket aufgeschlitzt ist, sollte sofort den Paketzusteller damit konfrontieren. So vermeide man es, in die Rolle des Beweispflichtigen zu geraten. Beim Kekspaket von der Oma sähe die Sache schon anders aus, da könnte der Aufwand für eine Annahmeverweigerung oder eine Reklamation größer sein als der Nutzen. „Der Postversand ist und bleibt ein Risiko“, sagt die Verbraucherschützerin.