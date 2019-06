Evangelische Kirchengemeinde Westerland : Sylter Pastor Bornemann: Abschied in den Ruhestand

Nach 32 Jahren auf Sylt geht Pastor Christoph Bornemann Ende des Monats in den Ruhestand.

von Julia Lund

04. Juni 2019, 13:39 Uhr

Westerland | Am 1. Juni 1987 trat der damals 32-jährige Pastor Christoph Bornemann seinen ersten Arbeitstag auf Sylt an. An diesen Tag, es war ein Montag, erinnert sich der heute 64-jährige noch genau. Sein erster Einsatz: Das Fest zum 15-jährigen Bestehen des Seniorenheims in der Steinmannstraße. In ein paar Wochen wird nun sein letzter Einsatz auf der Insel sein: Am 30. Juni hält er den Gottesdienst am Meer und wenn er an diesem Tag die Bühne der Westerländer Musikmuschel verlässt, verlässt er nach 32 Jahren auch sein Amt und die Insel und geht in den Ruhestand.



Wie kommt man überhaupt nach Sylt?





Einen weiten Weg auf die Insel hatten der junge Pastor Bornemann und seine Frau 1987 nicht. Vier Jahre lang arbeitete er zuvor im Krankenhaus Großhansdorf und in Lütjensee im Kreis Stormarn. Dort aber war das Ehepaar nicht sehr glücklich und ein neuer Einsatzort sollte her. Eines Tages kam ein Anruf aus Kiel: in Westerland war seit über einem Jahr eine Pastorenstelle vakant. „Meine Frau und ich mussten erstmal sehen, wie man überhaupt nach Sylt kommt“, erinnert er sich lachend. „Und als wir dann von dem Autozug lasen, fanden wir das natürlich enorm spannend.“ Das Paar war zwar oft auf Reisen im Norden unterwegs, die nordfriesischen Inseln hatte es aber auf dem Weg nach Dänemark immer links liegen gelassen.

Im Februar 1987 kamen die Bornemanns schließlich das erste Mal nach Sylt und „der Empfang von Pastor Bernd Redlin und Carla Petersen war unglaublich herzlich“, berichtet Bornemann. Auf dem Rückweg, als sie auf dem Autozug Richtung Festland fuhren, ging über dem Watt gerade die Sonne unter „und da war es um uns geschehen“, erinnert er sich.



Viele Erinnerungen aus vielen Jahren





Heute, 32 Jahre später, blickt er auf unzählige Ereignisse zurück. Auf die Frage, an welche er sich besonders gerne erinnert, findet er keine Antwort. „Es fällt mir sehr schwer, da etwas hervorzuheben“, sagt er. Sein Schwerpunkt habe all die Jahre im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit gelegen. „Da bin ich eher reingerutscht, aber habe das bald sehr gerne gemacht. Diese Arbeit wird mir mit Sicherheit fehlen“, so Bornemann. Dazu gehören unter anderem die Kinderferienfahrten, die Kinderkirche oder auch im Kindergarten mit den Kleinen herumzuwuseln und zu sehen, wie sie mit stauenden Augen zum ersten Mal etwa die Jona-Geschichte hören. Auch die offenen Treffen mit den Sylter Jugendlichen wird er in Erinnerung behalten. Über etliche Jahre fanden diese Treffen an drei Abenden pro Woche statt. „Wir haben gespielt und gelacht, es gab aber auch sehr viele Gespräche, ernste Themen und viel Seelsorge.“ Auch die 20 Städtefahrten, die der Pastor mit seinen Reisegruppen unternahm, will er nicht unerwähnt lassen. Es ging in deutsche Großstädte, aber auch nach Lissabon, Malta, Paris Prag, Budapest oder Krakau – zum Teil mehrfach.

Nun heißt es Abschied nehmen von Sylt, der Gemeinde und den Kolleginnen und Kollegen, für die er nur lobende Worte findet. Wobei: „Das Abschied nehmen ist schon ein bisschen länger im Gange“, sagt Bornemann. Das erste „letzte Mal“ sei eine Synodensitzung vor eineinhalb Jahren gewesen - und seither habe es ganz viele letzte Male gegeben, wie den letzten Schulanfängergottesdienst im August 2018 oder das letzte Krippenspiel an Weihnachten. Anfang dieses Jahres haben die Bornemanns nach über 30 Jahren bereits räumlich die Insel verlassen. Sie leben jetzt in Husum und fühlen sich dort sehr wohl. Das Pendeln, das wird er allerdings nicht vermissen. „Die Zugfahrt war in den vergangenen Monaten nicht immer schön, aber es war eine wichtige und wertvolle Erfahrung“, sagt er. Es zeige die Insel nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, nur „die Bahn tut den Menschen auf dieser Strecke nichts Gutes“.



„Es gibt so viel zu sagen auf dieser Welt“





Fehlen wird ihm dagegen das Predigen. Dieser so wichtige Teil seiner Arbeit bereitete ihm mit den Jahren immer mehr Freude. „Heute traue ich mich mehr anzusprechen als früher, auch viele ernste Themen“, sagt er und betont: „Es gibt so viel zu sagen auf dieser Welt. Ich wünschte mir, manche Predigten seien deutlicher und angreifbarer.“ Er beobachte einen Hang der Kirche zu „Wellnessgedanken“ und „Seele baumeln lassen“. „Es gibt aber einfach sehr viel soziale Ungerechtigkeit, nicht nur in der großen weiten Welt, sondern auch bei uns auf der Insel. Da schweigt die Kirche zu oft.Ich würde mir von ihr mehr Risikofreudigkeit wünschen“, so Bornemann.

Gedanken über die Zukunft seiner Kirchengemeinde mache er sich auch. In finanzieller Hinsicht gehe es der Westerländer Gemeinde zwar zufriedenstellend, und „in personeller Hinsicht geht es uns ganz hervorragend“, so Bornemann, aber auch diese Gemeinde würde unter dem aktuellen Zeitgeist leiden, dem „Bedeutungsverlust der institutionalisierten Religion“. „Die Generation, die jetzt zwischen 30 und 50 ist wird in 20 Jahren das kirchengemeindliche Leben nicht mehr so tragen, wie es jetzt noch möglich ist“, glaubt der Pastor. Es komme einiges auf die Kirchengemeinde zu, „und ich wünsche ihr, dass sie dem nicht mit Angst und Sorge entgegensieht, sondern es mit Kreativität und Zuversicht angeht“. Es müsse nicht alles immer so sein, wie es immer war. „Es kann auch vieles besser werden – und diesen Optimismus wünsche ich meiner Gemeinde und auch den anderen Gemeinden dieser Insel.“

Am kommenden Sonntag, 9. Juni, wird Christoph Bornemann offiziell aus dem Dienst verabschiedet (siehe Infokasten). Bei diesem kirchlichen Rechtsakt wird Pröpstin Annegret Wegner-Braun dabei sein, die den Pastor entpflichten wird. Die Predigt dieses Pfingstgottesdienstes wird Christoph Bornemann aber selbst halten. Bis zum 30. Juni bleibt er dann noch im Dienst. Seine allerletzte Amtshandlung als Pastor im Amt wird ein Gottesdienst am Meer in der Musikmuschel sein. Der Gedanke an diesen Tag lässt sein Herz ein bisschen schneller schlagen, denn „das ist das schönste, was ich mir vorstellen kann. Dass genau dort der Schlusspunkt meiner Tätigkeit sein wird…“