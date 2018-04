Kommunalwahl 2018 : Sylter Parteien auf dem Prüfstand

Acht Fragen an die sieben Spitzenkandidaten bei der Kommunalwahl in der Gemeinde Sylt

von Pierre Boom

30. April 2018, 09:49 Uhr

Heute in einer Woche sind die Würfel gefallen. Spätestens kommenden Montag, eventuell bereits am Sonntagabend, wird feststehen, welche der insgesamt zwölf Parteien oder Wählergemeinschaften wie viele Stimmen bei der Kommunalwahl 2018 erhalten haben und wie sich künftig die politischen Proportionen in den Parlamenten der Inselgemeinden List, Kampen, Wenningstedt-Braderup, Sylt und Hörnum gestalten.

In einer großen Umfrage der Sylter Rundschau äußern sich die Spitzenkandidaten aller Parteien, die diesmal bei der Wahl antreten, zu jeweils acht Themenkomplexen, die speziell in den fünf Sylter Gemeinden und zum Teil darüber hinaus für die gesamte Insel von besonderer Bedeutung sind. Los geht es heute mit den Politikern auf Platz Eins der Listen in der Gemeinde Sylt. Dort stehen sieben Wählergruppen oder Parteien zur Wahl.

Das in der vergangenen Legislaturperiode sicher wichtigste und auch meist diskutierte Thema waren der Erhalt beziehungsweise die Schaffung von mehr Dauerwohnraum für Sylter. Während sich alle Spitzenkandidaten einig sind, dass dem gemeindlichen Wohnungsbau durch das Kommunale Liegenschafts-Management (KLM) eine besondere Bedeutung zukommt, gehen die Meinungen über einheitliche Vorgaben für den privaten Wohnungsbau noch immer weit auseinander. Über 40/60 oder ähnliche Quoten-Regelungen wurde heftig gestritten, ein tragfähiges Ergebnis aber nicht erzielt.

Bei wichtigen Inselthemen wie „Küsten- und Naturschutz“ sowie „Tourismusentwicklung“ herrscht hingegen weitgehend Übereinstimmung, das zeigen auch die Antworten unserer Umfrage.

Beim Thema „Gesamtinsulare Fusion“ jedoch werden die Unterschiede deutlicher: Während beispielsweise die Sylter Wählergemeinschaft (SWG) mit einem „klaren Ja“ dafür ist und der SSW „unbedingt“ sagt, kommt von „Zukunft. Sylt“ ein entschiedenes „Nein!“ – die neue Inselpartei will sogar die ihrer Ansicht nach gescheiterte Teilfusion von Westerland, Sylt-Ost und Rantum wieder aufheben.

Einige Antworten der Sylter Spitzenpolitiker sorgen auch für Überraschungen: Als eine Lösung der Verkehrsprobleme in Westerland schlägt Mario Pennino von der SWG eine deutliche Erhöhung der Parkgebühren vor, dafür soll es aber freies Parken für alle Fahrzeuge mit NF-Kennzeichen geben.

SPD-Spitzenkandidat Gerd Nielsen fordert mit bissiger Ironie sogar, wegen der Bahnprobleme den neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Westerländer Rathauskeller solange von Pendlern „auf der Streckbank behandeln“ zu lassen, bis der Zugverkehr nach nordeuropäischem Standard abläuft.