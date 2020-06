Auf großem Fang : Sylter Muschelfischer starten in die Saison

Mitte Juni beginnt für die Hörnumer Muschelfischer die Ernte. Nach einem Rekordjahr beschert ihnen die Coronakrise nun eine Saison voller Unwägbarkeiten

von Simon Frost

03. Juni 2020, 18:17 Uhr

Hörnum | Pascal de Leeuw sitzt auf dem Trockenen. Noch. Doch in der kommenden Woche kehrt der Muschelfischer mit seinem Schiff von der Werft zurück in den Hörnumer Hafen. Der 39-Jährige betreibt mit seinen Brüdern Julien und David drei Kutter vom Süden Sylts aus. Normalerweise werden die Schiffe vor Saisonbeginn in Husum gewartet. Doch in diesem Jahr sind Pascal und sein Kutter auf der Werft in Holland: Corona hin, Shutdown her – eine neue Winde ist fällig.

„Unsere Muschelsaison beginnt eigentlich am 15. Juni“, sagt de Leeuw. „Bislang hatten wir keine Beeinträchtigungen durch Corona.“ Die Zuchtanlagen hätten sie wie geplant im März und April ausgebracht, der anschließende Werftaufenthalt der Schiffe war so vorgesehen. „Angesichts der Umstände müssen wir aber sehen, ob wir später mit der Ernte starten werden.“

Die Umstände – das sind zum einen die Corona-Krise und zum anderen der zurückhaltende Muschelappetit der Deutschen. Neun von zehn der vor Sylt aus dem Wattenmeer geholten Miesmuscheln landen nämlich nicht auf deutschen, sondern auf niederländischen, französischen und belgischen Tellern. „Solange die Restaurants in Benelux nicht mit der Saison beginnen, starten wir auch nicht mit der Ernte“, schlussfolgert de Leeuw.

In jedem Fall wird es ein stiller Start. Der Ernteauftakt sei sonst immer ein großes Event im Hörnumer Hafen, berichtet Peter Ewaldsen von der Erzeugerorganisation schleswig-holsteinischer Muschelzüchter. „In den vergangenen Jahren haben wir auch schon mal Spitzenköche eingeflogen, um ihnen zu zeigen, wo die Muscheln herkommen. So etwas ist in diesem Jahr natürlich nicht denkbar.“

Dennoch hofft Ewaldsen für Mitte Juni bis Ende Februar auf eine ähnlich gute Saison wie zuletzt. Mit 16 900 Tonnen sei die Muschelernte 2019 in Schleswig-Holstein außerordentlich gut ausgefallen. In der Regel holen die insgesamt acht Kutter im nordfriesischen Wattenmeer zwischen 12 000 und 15 000 Tonnen von den künstlich angelegten Muschelbänken vor Hörnum.

Wobei – um Masse geht es bei den Hörnumer Muscheln nur in zweiter Linie: Die Sylter Meeresfrüchte erzielen im Verhältnis hohe Preise. Sie seien von guter Größe und hoher Qualität, berichtet Ewaldsen. An der weltweit einzigen Muschelbörse im niederländischen Yerseke genießen sie einen vergleichbar guten Ruf wie die niederländische Konkurrenz von den Muschelbänken der Oosterschelde.

In diesem Jahr könnte den Hörnumern zusätzlich eine miese Ernte der Nachbarn in die Karten spielen. Frühjahrsstürme hätten den Niederländern einen großen Teil des Bestands weggerissen, berichtet Ewaldsen. „Deshalb glauben wir, dass wir die ersten sind, die in der gewohnten Qualität liefern können.“ Er sagt das durchaus mit echtem Bedauern in Richtung der Konkurrenz. „Natürlich muss man in unserer Branche immer mit Missernten rechnen – aber das ist schon sehr bitter für die Niederländer.“

Die Miesmuscheln von Pascal de Leeuw und seinen Brüdern landen so oder so nur selten an der Muschelbörse. Sie ernten nämlich nur auf Bestellung ihres niederländischen Auftraggebers Roem van Yerseke. Bis zu 100 Tonnen täglich seien möglich. „Wir fischen morgens und abends, damit die Muscheln frisch ausgeliefert werden können.“ Am Hörnumer Hafen stehen dann schon die Lkw, die die verderbliche Ware gut gekühlt über den Hindenburgdamm bis in die Niederlande bringen, wo sie für den Verkauf vorbereitet werden.

Wegen des Frischegebots gebe es auch kaum Überkapazitäten, die in Yerseke an der Börse landen. Was der Markt nicht nachfragt, bleibt einfach auf der Muschelbank. Das garantiert nicht nur frische Ware, sondern auch gute Preise für die Erzeuger. Rund 39 Millionen Euro erlösten die Hörnumer Muschelfischer beispielsweise in der vergangenen Saison, im Durchschnitt deutlich mehr als zwei Euro je Kilo.

Zwar sind die Gaststätten in den Niederlanden und Frankreich seit dieser Woche wieder geöffnet, in Belgien kommen ab nächster Woche neue Abnehmer hinzu. Dennoch erwartet de Leeuw mindestens einen langsameren Start in die Erntesaison als gewohnt. Denn das Platzangebot der Restaurants sei reduziert und ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Und überhaupt: „Wer weiß, ob zum Beispiel die Menschen in Frankreich es sich in dieser Saison leisten können, Essen zu gehen.“

Für den Muschelfischer mit niederländischen Wurzeln ist es deshalb umso wichtiger, den Deutschen den Spaß an gut zubereiteten Muscheln zu vermitteln. „In Deutschland isst man Muscheln traditionell nur in den Monaten, die auf r enden – also September bis Februar.“ Dabei schmeckten die Meeresfrüchte schon ab Juni ganz hervorragend.

Eine Erkenntnis, die sich nach seiner Beobachtung ganz langsam auch hierzulande durchsetzt. „Wir arbeiten daran.“ Über Zwischenhändler gehen die Hörnumer Muschelfischer gezielt auf Fischrestaurants zu. „Diese Kontakte wollen gepflegt werden. Das ist jetzt nach Corona eine der wichtigsten Aufgaben.“