Sylter Muschel hat prominenten Fußballer als Botschafter

Ex-Star-Spieler Michael Rummenigge ist begeistert von der Hörnumer Miesmuschel und will sich für sie deutschlandweit einsetzen

06. August 2020, 16:32 Uhr

Hörnum | „Mir ist es wichtig, dass die Nachhaltigkeit unserer Muschelzucht betont wird“, wünscht sich Adrian Leuschel beim Abschied. Der Muschelfischer war gerade mit dem ehemaligen Fußball-Star Michael Rummenigge auf einer kurzen, sehr sonnigen Tour im Hörnumer Hafen unterwegs. Dort, wo die Schiffe der Muschelfischer liegen und das Muschelbistro mittlerweile längst kein Geheimtipp, sondern ein In-Treff geworden ist.

Begleitet von einer kleinen Truppe von Journalisten und Fotografen waren der Fischer und der Fußballer auf einem der sehr gepflegten blauen Schiffe von Adrian Leuschel verabredet, denn Michael Rummenigge soll sehen, wo und wie die Muscheln wachsen, wie sie geerntet und schließlich zubereitet werden. Mit diesem Wissen soll er gewappnet sein für seine zukünftige Ehrenaufgabe: Botschafter der Sylter Muschel in Deutschland. „Ich freue mich darüber, dass man mich gefragt hat, ob ich das machen würde“, sagt Michael Rummenigge. Er weiß sich damit auch in guter und ihm sehr vertrauter Gesellschaft. Sein ehemaligen Mannschaftskollege bei Bayern-München, der Ex-Torwart Jean-Marie Pfaff, wurde vor zwei Jahren Botschafter der Sylter Muschel für Belgien.

Rummenigge ist seit vielen Jahren mit seiner Fußball-Schule regelmäßiger Gast auf der Insel, „die mich und meine Familie einfach fasziniert und begeistert“. Vor gut zwei Jahren lernte er Saša Puric kennen, den liebenswürdigen und engagierten Gastgeber im Sylter Muschelbistro. „Wir mögen diese Bude sehr, weil sie so viel Charme und Authentizität hat und mit den Muscheln eine Delikatesse präsentiert, die ich jeden Tag essen könnte“, erklärt Rummenigge seine häufigen Besuche in dem Bistro.

Seine Begegnung mit Adrian Leuschel, dem „Sylter Muschelkönig“, wird zu einer Infotour zu den oft sehr nahe am Ufer liegenden Feldern über deren Grund die Schiffe ihre Fangkörbe gleiten lassen. „Beifang haben wir dabei kaum. Die Vorstellung, dass wir mit unseren Körben, die wir über den Meeresboden ziehen, große Schäden anrichten, ist einfach falsch.“

Schnell wird klar, dass der Unternehmer ein Perfektionist und leidenschaftlicher Vertreter seiner Zunft ist. Schon Adrians Vater war Muschelfischer, aber zu einer Zeit als die Miesmuscheln wenig geachtet geschweige denn begehrt waren. Das hat sich in den vergangenen Jahren radikal gewandelt. „Vor allem die Belgier kaufen unsere Muscheln“, erzählt Adrian Leuschel, „da leben die wahren Feinschmecker, die längst entdeckt haben, welche Qualität wir hier aus dem Meer holen“.

Allmählich entwickelt sich auch bei deutschen und vor allem Sylter Genießern und Köchen ein Bewusstsein für die außerordentliche Qualität der Miesmuschel. Aber Miesmuschel ist nicht gleich Miesmuschel. „Was wir hier ernten, ist europäische Spitzenqualität und mit keiner anderen Muschel in Europa vergleichbar – die Belgier wissen das. Hier auf Sylt könnte es das regionale Produkt schlechthin sein. Doch leider ist die Nachfrage hier sehr gering“, beklagt Adrian Leuschel.

Um sein Geschäft geht es ihm dabei nicht, denn seine durchschnittliche jährliche Muschelernte ist oft schon kurz nach Start der Muschelsaison Anfang Juli komplett ausverkauft – an die Belgier. Eine ausgeklügelte Logistik vom Fang in Hörnum bis zur Entladung bei den Händlern in Belgien garantiert „absolut frische Ware“.

Die Muschelfischer achten darauf, dass ihre Zucht- und Fanggebiete vor Hörnum schonend und nachhaltig bewirtschaftet werden. „Ein Raubbau an unseren Fangplätzen wäre nicht nur ein Schaden für die Muschelbänke, es wäre ja auch ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden für uns.“ Man kann an vielen Stellen der Welt Muscheln ernten, „aber die Qualität, die wir hier auf Sylt herausholen, ist unvergleichlich - und das soll auch so bleiben“, betont Adrian Leuschel.

„Bisher habe ich die Muschel einfach als eine super leckere Mahlzeit verspeist. Jetzt weiß ich, was hinter der Zucht steht und freue mich noch mehr, dass ich mich für diese besondere Delikatesse überall in Deutschland als offizieller Botschaft einsetzen darf“, verabschiedet sich Michael Rummenigge .