Sylter Landschaften in Kieler Ausstellung

18. Dezember 2019, 14:48 Uhr

Kiel/Sylt | Nach der erfolgreichen Premiere in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland ist die Ausstellung „Neue Bilder aus Alten Landschaften“ von Lars Wiggert und Hans Jessel nun in der Kieler Sparkassenstiftung zu sehen. Gezeigt werden deren korrespondierenden Fotografien und Gemälde mit Sylter Ur-Landschaften noch bis zum 28. Februar 2020. Unser Foto zeigt Lars Wiggert (l.) und Hans Jessel (r.) bei der Eröffnung mit dem Sylter Staatssekretär Ingbert Liebing (CDU).